Import węgla trwa na potęgę

Na międzynarodowym rynku węgla wiele się obecnie dzieje. Dotyczy to szczególnie krajów Azji.

Azjatycki import morski węgla energetycznego wzrósł w październiku 2023 roku do 75,77 mln ton z 70,29 mln ton we wrześniu, wynika z danych zebranych przez firmę Kpler.

W październiku największy wzrost dotyczył Chin (import drogą morską 24,84 mln ton w październiku 2023 roku, w porównaniu z 23,59 mln ton we wrześniu i 22,53 mln ton w październiku ubiegłego roku). Chiny kupują głównie węgiel energetyczny od dwóch największych eksporterów: Indonezji i Australii.

Indie, drugi co do wielkości importer węgla na świecie, również odnotowały wzrost importu w październiku, a Kpler odnotował przywóz 19,09 mln ton węgla energetycznego, w porównaniu z 13,75 mln ton we wrześniu.

Jak wskazuje Reuters, dwóch kolejnych znaczących importerów - Japonia i Korea Południowa, odnotowało niewielki spadek przywozu w październiku, ale obaj są na dobrej drodze do odnotowania większego importu w listopadzie.