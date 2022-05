Import węgla w Japonii ucierpiał przez mniejszą produkcję samochodów

Import węgla koksowego do Japonii w kwietniu 2022 roku uległ obniżeniu z powodu ograniczonych światowych dostaw, a także spowolnienia produkcji samochodów na japońskim rynku.

W kwietniu 2022 roku Japonia zdołała zaimportować 4,74 mln ton węgla koksowego, a zatem o 16 proc. mniej niż w marcu oraz 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Import węgla koksowego z Australii obniżył się o 11 proc. w ciągu miesiąca do 2,43 mln ton w kwietniu. Kwietniowa produkcja stali surowej w Japonii spadła o około 6 procent.

Wpływ na to miały ograniczenia w produkcji samochodów. Import węgla koksowego z Kanady oraz USA także uległ obniżeniu.

Blokady związane z COVID-19 w Chinach przekładają się na rynek. Toyota zmniejszyła na japońskim rynku produkcję samochodów. Zmaga się ona z problemami w zakresie zakupu półprzewodników oraz części samochodowych.

Wycena ceny spot w kwietniu dla wysokiej jakości węgla koksowego wynosiła średnio 479,73 dol/t FOB Australia, co oznacza spadek o 19 proc. ze średniej ceny 591,53 dol/t w marcu.

Import koksu metalurgicznego do Japonii wzrósł z kolei w kwietniu o 22 procent - do 137 953 ton, natomiast spadł o 52 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Import koksu metalurgicznego do Japonii jest realizowany przede wszystkim z Chin.

