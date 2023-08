Import węgla wymknął się spod kontroli. To zagraża kopalniom

Jeżeli gdzieś zaplanowano likwidację polskiego górnictwa - zwłaszcza węgla kamiennego energetycznego - to wybrano niezwykle skuteczną drogę - przyznaje w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Jerzy Markowski wskazuje, że na zwałach mamy miesięczne wydobycie polskiego górnictwa.

Były wiceminister gospodarki alarmuje, że w praktyce uniemożliwiamy realny dostęp do węgla z polskich kopalń.

Najbardziej dziwi zupełnie niekontrolowany dalszy import węgla do Polski, który w pierwszym półroczu tego roku wyniósł już 11,6 mln ton - podkreśla Jerzy Markowski.

Jak ocenia pan obecną sytuację na krajowym rynku węgla?

- Szok spowodowany rozpoczęciem wojny na Ukrainie skutkował w Polsce między innymi - co słuszne i naturalne - rezygnacją z importu węgla z Rosji. A przypomnę tu tylko, że w roku 2021 importowaliśmy do Polski 12,5 mln ton węgla, w tym prawie 8 mln ton z Rosji.

Wtedy wszystkim w Polsce w oczy zajrzał strach z tytułu spodziewanego deficytu węgla na rynku krajowym, zwłaszcza wobec stale zmniejszającego się wydobycia węgla kamiennego w Polsce. Wprawdzie najbardziej logiczną metodą zastąpienia węgla importowanego byłby wzrost wydobycia w kraju, szybko jednak się okazało, że jest to nierealne.

Postawili na import węgla do Polski, który wymknął się spod kontroli państwa

Wydobycie w krajowych kopalniach z roku na rok się kurczy. I nie widać możliwości zmiany tego trendu.

- Wydobycie stale spada. Przypomnę, że w roku 2021 wynosiło prawie 55 mln ton. W roku 2022 spadło do poziomu około 52 mln ton, choć miało wzrosnąć. A w roku bieżącym będzie kolejny spadek wydobycia, co widać po wynikach ostatnich miesięcy. Reakcja rządu jest jednoznaczna. Postawili na import węgla do Polski, który - realizowany dość chaotycznie - można powiedzieć, że wymknął się spod kontroli państwa.

W roku 2022 sprowadzono do Polski 20,2 mln ton węgla, co jest wielkością dużo większą niż import w roku poprzednim, sprzed wojny na Ukrainie. I, co istotne, dzieje się to w sytuacji, kiedy krajowe wydobycie maleje o 2 mln ton. Z tego prosty wniosek, że nadpodaż importu wynosiła około 8 mln ton węgla.

Warto również przypomnieć, że był to węgiel dużo droższy niż krajowy, przez co wymagał dopłat z budżetu państwa dla odbiorców oraz był to węgiel często dużo gorszej jakości, niż węgiel wydobywany w kraju. W tym stanie rzeczy trudno się dziwić, że część tego węgla nadal zalega w portach lub na składach gminnych.

Ale import nadal jest realizowany. Nie dziwi to pana?

- W tej sytuacji najbardziej dziwi zupełnie niekontrolowany dalszy import węgla do Polski, który w pierwszym półroczu tego roku wyniósł już 11,6 mln ton. A do końca lipca, czyli za siedem miesięcy, jest większy niż import w całym roku 2021.

Węgiel ten trafia do energetyki zawodowej oraz ciepłownictwa, a bardzo rzadko do indywidualnych odbiorców ze względu na jego frakcję - bardzo drobną, czyli bezużyteczną dla palenisk domowych. Tej konfrontacji z węglem importowanym nie wytrzymuje polskie górnictwo, czego najlepszym dowodem jest to, że na zwałach polskich kopalń zalega dziś ponad 3,3 mln ton, nie licząc zwałów w energetyce.

Liczbę tę warto porównać z miesięczną produkcją sektora węgla kamiennego, która u nas miesięcznie nie przekracza 3 mln ton. Mówiąc w skrócie - na zwałach mamy miesięczne wydobycie polskiego górnictwa!

W imporcie węgla do Polski dominuje węgiel energetyczny, co jednocześnie bardzo precyzyjnie lokuje ten węgiel u odbiorców. Dylemat importu węgla energetycznego do Polski na szczęście zupełnie omija Jastrzębską Spółkę Węglową, która jest producentem węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali.

Uniemożliwiamy realny dostęp do węgla z polskich kopalń w Polsce

Ta sytuacja źle wróży polskim kopalniom.

- Przyblokowanie sprzedaży, niewielkie wahnięcia cen oraz łatwość dostępu do węgla importowanego - wobec rosnącego wydobycia w świecie, które w tym roku przekroczy 8,5 mld ton - musi przełożyć się na wyniki ekonomiczne polskich kopalń, których przychody ze sprzedaży będą dużo mniejsze.

Równocześnie koszty wydobycia stale rosną. Ta logika jednoznacznie wskazuje, że wprawdzie nie robimy żadnego kroku w kierunku dekarbonizacji, ale uniemożliwiamy realny dostęp do węgla z polskich kopalń w Polsce.

Nie moją sprawą określać to w kategorii doktryn politycznych i ubierać to w górnolotne hasła o suwerenności gospodarczej. Ale jeżeli gdzieś zaplanowano likwidację polskiego górnictwa - zwłaszcza węgla kamiennego energetycznego - to wybrano niezwykle skuteczną drogę.

Rozmawiał: Jerzy Dudała