Indie kupują rosyjski węgiel mimo światowych sankcji

Indie chcą pozyskiwać węgiel pochodzenia rosyjskiego w obliczu spadku zapasów w krajowych elektrowniach, wykorzystując duże rabaty w porównaniu z surowcami pochodzenia australijskiego i południowoafrykańskiego – donosi Global Times.

Indie kupiły rosyjski węgiel NAR 5500 kcal/kg po cenie 160-165 dol./mt w tygodniu zakończonym 16 kwietnia, fracht między Rosją a zachodnim wybrzeżem Indii wyniósł ok. 35-36 dol. za tonę – podaje S&P Global Commodity Insights.

Oznacza to głęboką obniżkę ceny oferowanej nabywcom z Indii w porównaniu z węglem z innych źródeł. Handlowcy informują, że rosyjski węgiel 5500 kcal/kg NAR był generalnie oferowany z dyskontem ok. 60-65 dol./mt w stosunku do węgla Newcastle 5500 kcal/kg NAR.

Zgodnie z informacjami pochodzącymi ze źródeł rynkowych dotyczącymi cen FOB (w miejscu załadowania na statek) rosyjski węgiel 5500 kcal/kg NAR był sprzedawany z dyskontem ok. 10 dol./mt w stosunku do ceny australijskiego węgla 5500 kcal/kg NAR na koniec 2021 roku.

Węgiel Newcastle 5500 kcal/kg NAR z 23 proc. popiołu kosztował w cenach FOB 195 dol./mt w dniu 14 kwietnia, podczas gdy cena węgla Richards Bay 5500 kcal/kg NAR wyniosła w tym samym dniu 272,65 dol./mt – wynika z danych S&P Global Commodity Insights.

Indyjscy handlowcy szukają lukratywnych ofert na rosyjski węgiel po tym, jak Rosja zaoferowała zniżki cen po sankcjach w następstwie inwazji na Ukrainę. UE i Japonia ogłosiły zakazy na węgiel pochodzenia rosyjskiego w tygodniu zakończonym 8 kwietnia.

Według danych Central Electricity Authority (CEA), zapasy w indyjskich elektrowniach na dzień 13 kwietnia br. wynosiły 23,17 mln ton, co wystarczało na nieco ponad osiem dni spalania węgla. 1 kwietnia zapasy wynosiły 25,43 mln ton. Oznacza to niedobór mocy w nadchodzących tygodniach.