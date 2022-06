Indie na nowo otwierają kopalnie. Chcą zasypać kryzys energetyczny węglem

Wzrost zapotrzebowania na energię w Indiach, związany z falą upałów, przełożył się na kryzys energetyczny, bowiem elektrownie bazujące na węglu mają problem z dostępnością do wystarczającej ilości surowca.

Indie zmagają się obecnie z niedoborami węgla, a zapasy w elektrowniach wystarczają na około dziewięć dni.

Indie posiadały zapasy 23,55 mln ton na dzień 1 czerwca w porównaniu z 29 mln ton w analogicznym czasie 2021 roku.

Spośród 173 elektrowni w Indiach obecnie w 100 jest bardzo niski poziom zapasów węgla.

Indie mają oddać do użytku 10 bloków węglowych o łącznej mocy 7,010 MW w roku podatkowym 2022-23 (kwiecień-marzec), co stanowiłoby największą taką rozbudowę od roku 2017-18.

Niedobory węgla to przerwy w dostawach prądu

W Indiach borykają się z wysokimi temperaturami. W połowie maja br. rekordowe upały zanotowano w indyjskim stanie Uttar Pradesz, a także w wielu innych regionach kraju. Temperatura w cieniu przekraczała 45 stopni Celsjusza.

Już w kwietniu w Indiach zaznaczano, że poszczególne stany, a także firmy prywatne muszą importować węgiel, aby zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej w poszczególnych regionach kraju. Kwiecień tego roku był w przypadku Indii najcieplejszy od 122 lat.

„Żeby zapewnić minimalne wymagane zapasy węgla w elektrowniach przed nadejściem pory monsunowej, konieczne jest, a by składanie ofert na import węgla w celu mieszania zostało zakończone do 31 maja 2022 roku" - wskazał jeden z tamtejszych resortów 28 kwietnia.



Niemożność pozyskania wystarczającej ilości węgla do produkcji energii doprowadził ostatnio do uporczywych przerw w dostawach energii w wielu indyjskich miastach. W Indiach zachodzą obawy, że węgla będzie też brakowało w trzecim kwartale tego roku. Gdyby tak się stało, będzie to oznaczać kolejne przerwy w dostawach energii.

Ministerstwo Węgla ogłosiło zatem w Indiach ponowne otwarcie starych kopalń i zwiększenie wydobycia o ponad 100 mln ton. Brak krajowego wydobycia na odpowiednim poziomie powoduje, że na razie rząd nie myśli o znacznym ograniczeniu importu węgla.

Około 80 proc. wydobytego w Indiach węgla pochodzi z Coal India, która to spółka wydobyła w ubiegłym roku około 600 mln ton surowca. Ma ona sukcesywnie zwiększać wydobycie surowca w kolejnych latach, do poziomu około 1 mld ton.

Innym znaczącym producentem węgla na indyjskim rynku jest firma Singareni Collieries Co. Ltd. Prowadzi ona działalność wydobywczą w czterech lokalizacjach okręgu Telangana. Świadczy również usługi dotyczące planowania, projektowania i budowy kopalń. Firma jest wspólną własnością rządu Indii i rządu okręgu Telangana.

Zwiększą krajowe wydobycie węgla w Indiach

Inną istotną spółką jest Gujarat Mineral Development Corporation Limited, zajmująca się wydobyciem minerałów i węgla brunatnego z siedzibą w Ahmedabadzie. GMDC została założona w 1963 roku. Jej asortyment obejmuje minerały energetyczne, takie jak węgiel brunatny, czy boksyt i fluoryt. Spółka zarządza też elektrowniami na węgiel brunatny.

Kolejnym ważnym podmiotem jest NLC India Limited, przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem węgla i produkcją energii. Rocznie produkuje ona około 30 milionów ton węgla brunatnego z kopalń odkrywkowych w Neyveli w stanie Tamil Nadu w południowych Indiach oraz w Radżastanie.

W perspektywie do 2025 roku to właśnie Indie mają jeden z największych potencjałów wzrostu zużycia węgla. Wzrasta bowiem zapotrzebowanie na energię elektryczną, natomiast do realizacji wielu projektów infrastrukturalnych potrzeba coraz więcej stali oraz cementu. Zatem ssanie na węgiel energetyczny oraz koksowy na indyjskim rynku nie będzie słabnąć.

Drugi na świecie konsument węgla

Na pierwszym miejscu na węglowym rynku są Chiny jako największy producent i konsument węgla kamiennego na świecie. Chiny w 2021 roku wydobyły, 4,07 mld ton węgla. W tym roku zamierzają zwiększyć produkcję o 300 mln ton węgla. Polska z wydobyciem na poziomie około 55 mln ton niewiele znaczy na światowym rynku węgla.

Indie są drugim po Chinach co do wielkości konsumentem węgla na świecie. Są przy tym również drugim co do wielkości producentem węgla i importerem węgla. Wytwarzanie oparte na węglu stanowi około 75 proc. produkcji energii elektrycznej w Indiach. Indie będą zwiększać wydobycie do 1 mld 200 mln ton. W ubiegłym roku wydobyły niemal 780 mln ton węgla.

Indie importują duże ilości węgla między innymi z oraz Australii. Indie importują również węgiel z RPA. Niedawno urzędnicy umożliwili indyjskim kopalniom węgla zwiększenie produkcji nawet o 50 proc. bez ubiegania się o nowe pozwolenia środowiskowe.

