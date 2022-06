Indie pierwszy raz w historii ogłaszają przetarg na dostawy węgla

Indie po raz pierwszy ogłosiły międzynarodowy przetarg na dostawy węgla. Na razie chodzi o stosunkowo niewielką ilość paliwa, ale władze kraju twierdzą, że jest to dopiero początek.

W czwartek 9 czerwca, za zgodą indyjskiego Ministerstwa Energii, przetarg na dostawę 2,416 mln ton węgla dla państwowych przedsiębiorstw wytwórczych ogłosiła spółka Coal India Limited, która w lipcu otrzymała rządowe dotacje dla swojego holdingu.

Zgodnie z warunkami przetargu importowany węgiel ma być dostarczany konsumentom przez dziewięć portów na zachodnim i wschodnim wybrzeżu Indii.

Jak donosiły lokalne media na początku tego miesiąca, Indie mogą wkrótce rozpocząć negocjacje z największymi eksporterami węgla – Rosją, Australią, Indonezją i RPA w sprawie importu węgla.

Delhi liczy, że dzięki rządowym gwarancjom realizacji kontraktu, paliwo uda się kupić po preferencyjnych stawkach. Warto podkreślić, że Indie są drugim po Chinach największym producentem węgla na świecie.

Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Indiach doprowadził do wyczerpania rezerw paliwowych w tamtejszych elektrowniach. Według Centralnej Administracji Energii Elektrycznej 173 elektrownie w kraju mają obecnie 23,3 mln ton węgla, co stanowi zaledwie około 35 proc. wymaganej rezerwy.

Władze indyjskie obawiają się, że wyczerpanie zapasów może doprowadzić do kryzysu energetycznego we wrześniu i październiku. Obawy są tym większe, że w sezonie monsunowym (trwającym od czerwca do września) produkcja węgla spowalnia z powodu silnych opadów lub powodzi.

Obecnie elektrownie w Indiach zużywają dziennie około 2 milionów ton węgla.