Indie: Przez zbyt małą podaż węgla trzeba go mieszać z importowanym

W Indiach wzrosły obawy o kurczące się zapasy węgla w elektrowniach, gdzie w pierwszej połowie października 2023 r. zapasy spadły najszybciej od dwóch lat.

Indie zwróciły się do przedsiębiorstw energetycznych o import 6 proc. ich zapotrzebowania na węgiel do marca - ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię i niewystarczającą podaż krajowego węgla. Tak podał tamtejszy resort energetyki.

Nasiliły się na indyjskim rynku obawy o kurczące się zapasy węgla w elektrowniach, gdzie w pierwszej połowie października zapasy spadły najszybciej od dwóch lat.

W piśmie, do którego dotarł Reuters, ministerstwo zwróciło się do spółek o mieszanie importowanego węgla z węglem krajowym - w celu utrzymania zapasów w warunkach zwiększonego zużycia.

- Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą na bieżąco sprawdzać stan swoich zapasów i zdecydować się na mieszanie zgodnie z wymaganiami, jeśli niedobór krajowych dostaw węgla wyniesie więcej niż 6 proc. - zaznaczono w piśmie.

Węgiel na świecie, a Indie będą musiały otwierać kolejne kopalnie i spalać jeszcze więcej węgla

Światowa produkcja węgla w 2022 r. osiągnęła rekordowy poziom przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca. Produkcja węgla w Chinach osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach w 2022 roku produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 roku o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton.

Indie będą musiały otwierać kolejne kopalnie i spalać jeszcze więcej węgla, aby móc zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Około 1,2 miliona osób jest bezpośrednio zaangażowanych w Indiach w wydobycie węgla.