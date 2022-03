Indie znacząco zwiększą wydobycie węgla. Chcą rozkręcić jego eksport

Indie spodziewają się, że kopalnie należące do prywatnych firm wyprodukują 350-400 mln ton węgla do 2030 roku. Znaczący wzrost wydobycia węgla energetycznego umożliwi Coal India dostęp do rynków eksportowych - ocenia sekretarz ds. węgla ‪Anil K. Jain.

Kopalnie niedawno przydzielone firmom państwowym wraz z tymi, które zostały sprzedane na aukcjach sektorowi prywatnemu, wyprodukują 80-85 mln ton węgla w roku podatkowym 2021-22.

Oczekuje się, że wydobycie z tych kopalń wzrośnie o około 60 proc., czyli do 130-135 mln ton w roku podatkowym kończącym się w marcu 2023 roku.

Perspektywy nadwyżek wydobycia w wyglądają dobrze, mimo że zapotrzebowanie na energię elektryczną może wzrosnąć o 6 proc. w okresie 2022-23 - podaje Financial Express.

Eksporter węgla