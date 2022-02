Indie zwiększą wydobycie węgla o 75 proc. w ciągu paru lat

Indie zamierzają zwiększyć krajową produkcję węgla do 1,2 mld ton rocznie do 2023-24 roku, aby zredukować import i wypełnić lukę między popytem i podażą - podało tamtejsze ministerstwo węgla. Oznacza to wzrost o blisko 75 proc. w stosunku do obecnego wydobycia węgla.

Zapotrzebowanie na węgiel w latach 2020-21 wyniosło w Indiach 905,88 mln ton, podaż krajowa kształtowała się na poziomie 690,89 mln ton, a import - 214,99 mln ton.

Produkcja węgla w okresie kwiecień-listopad 2021 roku wzrosła o 9,01 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku.

Import węgla od kwietnia do listopada 2021 roku zmalał o 11,13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Węgiel z zagranicy