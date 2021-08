Indonezja zwiększa eksport węgla do Chin

Mamy do czynienia ze znacznym wzrostem dostaw węgla z Indonezji do Chin - wynikającym z chęci zgromadzenia zapasów przed szczytem sezonu, w połączeniu z trwającym nieformalnym zakazem importu przez Chiny węgla australijskiego. Z kolei dostawy węgla z Indonezji do Indii spadły, bowiem rynek indyjski stał się bardziej chłonny w zakresie węgla z australijskich kopalń.