Innowacyjność w górnictwie odpowiedzią na kryzys energetyczny

Kryzys energetyczny pokazał, że przemysł górniczy, aby zapewnić jak najbardziej efektywne, oszczędne i wydajne wydobywanie węgla, musi iść w kierunku innowacyjnych rozwiązań – mówi Damian Lach, prezes zarządu DPMtech Sp. z o.o.

Bez inwestycji, niemożliwe będzie wydobywanie węgla z coraz głębszych pokładów.

Stosowane w kopalniach innowacje pozwalają nie tylko na oszczędności energii, ale wydłużają także żywotność sprzętu i przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo.

Przykładem takich innowacji może być technologia produkcji drobinek lodu i zasilania dołowych chłodnic sprawdzona już w polskich warunkach.

Górnictwo nie zawsze kojarzy się z innowacyjnością. Jednak pod ziemią nie brakuje tego typu rozwiązań…

- Jak pokazały ostatnie miesiące, przemysł górniczy, aby zapewnić jak najbardziej efektywne, oszczędne i wydajne wydobywanie węgla, musi iść w kierunku innowacyjnych rozwiązań.

Jednym z przykładów takich innowacji jest sprawdzona w polskich warunkach, pracująca i przynosząca już spodziewane efekty technologia produkcji drobinek lodu i zasilania dołowych chłodnic, zastosowana przez DPMtech Sp. z o.o.

To wysokoefektywna i innowacyjna w skali światowej instalacja schładzająca dołowe wyrobiska za pomocą zawiesiny lodowej. Pierwsza w Polsce i na świecie tego typu instalacja do produkcji i transportu w rurociągach ciśnieniowych zawiesiny lodowej została oddana do użytkowania w LW „Bogdanka” S.A. (pole Stefanów) w październiku 2021 r.

Jej innowacyjność polega na tym, że dotychczas żadna kopalnia głębinowa na świecie nie zastosowała w takiej skali (o tak dużej mocy chłodniczej) oraz w obiegu ciśnieniowym (liczącym kilkanaście kilometrów rurociągów) zawiesiny lodowej.

Oczywiście tak innowacyjna instalacja nie mogłaby powstać bez znajomości zagrożeń występujących w zakładzie górniczym oraz bez wsparcia środowisk naukowych.

Kluczowe w całej instalacji jest również, oprócz urządzeń powierzchniowych, dostosowanie przez producenta, firmę Siemag Tecberg Polska, dołowej stacji redukcji ciśnienia PES do współpracy z zawiesiną lodową. Po wykonanej modernizacji istniejącego już urządzenia możliwa jest zamienna praca na zawiesinie lodowej lub wodzie lodowej - według potrzeb kopalni.

Jaka jest wydajność i efekty zastosowania tej instalacji?

- Wybudowana dla LW „Bogdanka” SA instalacja jest w stanie wyprodukować do ok 1100 ton/dobę drobinek lodu. Po wymieszaniu z wodą lodową średnio osiągana jest zawiesina lodowa na zrębie szybu o koncentracji ok 10 proc.

Co istotne - temperatura medium waha się w okolicy 0ºC i pozostaje niezmienna aż do wytopienia ostatniej drobinki lodu. Dzięki tak dużej akumulacji energii (w postaci chłodu) drobinki lodu są w stanie zapewnić temperaturę 0ºC na wejściu do chłodnic oddalonych nawet o 5 km od dołowej stacji redukcji ciśnienia.

Takie parametry zostały osiągnięte we wspomnianej instalacji z LW Bogdanka. Dotychczas stosowana technologia schładzania wyrobisk poprzez wodę lodową w układach klimatyzacji centralnej nie jest w stanie zapewnić takich efektów.

Z doświadczeń służb kopalni, odpowiedzialnych za chłodzenie dołowych wyrobisk, wynika, że temperatura wody lodowej na 5. kilometrze od stacji redukcji ciśnienia dochodziła dotychczas do 8, a nawet 10ºC. Osiągane więc obecnie nawet w najdalszych rejonach temperatury medium rzędu 0º do 3ºC zapewniają lepsze niż "książkowe" parametry zasilania chłodnic, co przekłada się na wydajność wyższą od katalogowej.

Mówimy o technicznych usprawnieniach, a zaczęliśmy rozmowę o znaczeniu innowacji w dobie kryzysu energetycznego. Jak tego typu instalacje mogą wspomagać walkę z tym kryzysem?

- Bez inwestycji niemożliwe będzie wydobywanie węgla z coraz głębszych pokładów. Obecnie coraz powszechniej wyrobiska górnicze są drążone na głębokościach dochodzących nawet do 1300 metrów pod ziemią. Wiąże się to z bardzo wysokim ryzykiem temperaturowym - temperatura górotworu na tych głębokościach przekracza często 45º C. Schładzanie dołowych wyrobisk nie ma na celu tylko poprawy komfortu pracy, a wręcz jest niezbędne, aby prace pod ziemią w ogóle były możliwe.

W związku z powyższym bardzo istotne jest zapewnienie jak najbardziej wydajnych układów klimatyzacji centralnej. Tym samym, biorąc pod uwagę dzisiejszy stan techniki i wiedzy, jedyną możliwością jest zastosowanie (zamiast wody lodowej) zawiesiny lodowej.

Nierzadko w przypadku tych kopalń, które mają najgłębiej zlokalizowane pokłady węgla, "walka" z zagrożeniem temperaturowym nie dotyczy już tylko zapewnieniu komfortu pracy. Coraz częściej jest związana ze zmniejszaniem kosztów wynikających z ograniczonego czasu pracy w związku z przekroczonymi temperaturami w rejonach pracy górników.

Dla przykładowej kopalni, prowadzącej wydobycie z 4 ścian, średni koszt takiego "skróconego czasu pracy" w skali roku może dojść, a nawet przekroczyć 15 mln zł. Wg naszych szacunkowych wyliczeń okres zwrotu inwestycji w instalację zawiesiny lodowej może wynosić ok. 7-8 lat. I to tylko na poziomie kosztów, głównie osobowych z roku 2022, których można uniknąć wykorzystując tą innowacyjną technologię.

Proszę również zwrócić uwagę na fakt lepszego czy nawet maksymalnego wykorzystania bardzo drogiego i wciąż drożejącego majątku trwałego, jak np. maszyny urabiające czy obudowy zmechanizowane. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym zachowaniu czy ograniczeniu kosztu marzy się przecież wszystkim zawiadującym polskim górnictwem głębinowym.

Czy rozbudowa instalacji dla LW Bogdanka to jedyne możliwe zastosowanie tej technologii, czy są obszary do jej rozwoju w przyszłości?

- Oczywiście że są, co pokazują symulacje dla nowych instalacji, projektowanych i budowanych od podstaw z wykorzystaniem zawiesiny lodowej. Ich wyniki pokazują, że od razu dzięki zastosowaniu takiej instalacji, możliwe będzie zmniejszenie średnic rurociągów, mocy pomp itp. - czyli redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną. A tym samym ograniczenie kosztów drożejącej energii.

W przypadku zawiesiny lodowej na pewno istotne jest rozwijanie możliwości pełnego wykorzystania zalet akumulacji chłodu w drobinkach lodu. Na przykład poprzez wielokrotne (szeregowe) zasilanie kolejnych chłodnic tym samym medium. Wykorzystanie możliwości stabilizatora temperatury, jakim są drobinki lodu, w przemyśle górniczym dopiero zaczyna się rozwijać. Dotychczas „walka” o zapewnienie obniżenia temperatury medium prowadzona była na szeroką skalę i każde obniżenie temperatury medium o 0,5º C obwieszczane było ogromnym sukcesem. Tym bardziej osiągnięcie obniżenia temperatury zasilania chłodnic – z nierzadko 10 do 2ºC jest ogromnym postępem.

To pod ziemią. Zaś na powierzchni, z punktu widzenia rosnących cen energii, które dotyczą również zakładów górniczych, efektem będzie zmniejszanie zużycia energii elektrycznej przez urządzenia produkujące chłód. Jest to możliwe do osiągnięcia (zwłaszcza w kopalniach metanowych) w przypadku połączenia produkcji zawiesiny lodowej opartej dodatkowo o układy kogeneracyjne. W takim przypadku, do schładzania wody w celu produkcji drobinek lodu można wykorzystać chłodziarki absorpcyjne, zasilane "darmową" energią cieplną z silników zasilanych metanem.

W takich instalacjach możliwe są dalsze oszczędności na kosztach energii, idące w mln zł w skali roku. Przykładowo, zastępując tradycyjne chłodziarki sprężarkowe absorpcyjnymi, dla mocy chłodniczej ok. 4 MW, oszczędność energii elektrycznej w skali roku to nawet 7 mln zł (przyjmując szacunkowe zużycie energii ok 30 MWh/ dobę w przypadku tradycyjnych chłodziarek sprężarkowych, przy szacowanej cenie 720 zł netto/MWh z dystrybucją).

Jakie jest zainteresowanie tą nową technologią?

- Można odpowiedzieć jednym zdaniem – im większa świadomość zagrożeń temperaturowych, tym większe potrzeby i zainteresowanie.

Z przekazanych informacji wynika, że LW „Bogdanka” S.A. jest pionierem tego rozwiązania ale również unikatem w skali kraju. Jakie jeszcze podmioty mogą lub powinny być zainteresowane tą nową technologią?

- Rozpatrując tę kwestię musimy mieć na uwadze stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych, ale doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie stanie się to z dnia na dzień, ani z roku na rok. Okres zwrotu ww. inwestycji trzeba oczywiście skonfrontować z terminami zakończenia wydobycia w poszczególnych kopalniach, określonymi w umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa z 28.05.2021. Analizując ten dokument, widać wyraźnie, że są jeszcze możliwości i potrzeby zastosowania nowoczesnej metody z wykorzystaniem zawiesiny lodowej w wielu kopalniach.

W przypadku wydobycia węgla koksowego kryterium opłacalności będzie zapotrzebowanie na ten typ węgla oraz posiadane zasoby. W moim przekonaniu obydwa te parametry sugerują opowiedzenie się za tym innowacyjnym rozwiązaniem. Najbliższy rok pokaże, czy śląskie górnictwo będzie mogło się pochwalić nową, ekologiczną inwestycją.

Jak wygląda wdrożenie tego typu instalacji w zakładzie górniczym?

- W przypadku rozbudowy istniejących instalacji istotne jest to, że podczas całego procesu inwestycji nie ingerujemy w istniejący układ oparty o wodę lodową, czyli nie są wymagane wyłączenia pracującej instalacji. Urządzenia do produkcji zawiesiny lodowej są montowane tak, by nie zakłócać pracy istniejącego układu a wymagają jedynie na końcowym etapie prac wpięcia dosłownie dwoma rurociągami do istniejącego układu.

Istotny jest również fakt, iż w 100 proc. wykorzystana jest istniejąca infrastruktura kopalni, służąca dotychczas do produkcji i transportu wody lodowej.

Przykład wdrożenia w LW „Bogdanka” S.A. jednoznacznie wskazuje, że chcąc osiągnąć zamierzony efekt, stosując tradycyjny sposób chłodzenia na bazie wody lodowej, poprzez zwiększenie tylko przepływu wody lodowej konieczne byłoby 4-krotne zwiększenie mocy chłodniczej, a co za tym idzie drastyczny wzrost poboru energii. W takim układzie dla osiągnięcia porównywanych efektów chłodniczych konieczne byłoby zwiększenie mocy chłodniczej powierzchniowej stacji i całej instalacji z 6 do 24 MW!

Wiązałoby się to jednak z ogromnymi dodatkowymi kosztami – dla większego przepływu należałoby zabudować większej średnicy rurociągi, ciągnące się przez kilkadziesiąt kilometrów, większe chłodnice, większe pompy, większe urządzenia chłodnicze, odpowiednią maszynownie, zasilanie elektryczne itp. Doskonale to obrazuje fakt, iż zwiększenie o 1 MW mocy w sposób tradycyjny nie można porównać 1:1 z 1 MW mocy chłodniczej na bazie zawiesiny lodowej. Stosując zawiesinę lodową L.W. „Bogdanka” uniknęła konieczności zwiększenia przepływu do ponad 1000 m3/h.

Tak jak kilkanaście lat temu dużym postępem było zastąpienie budowanych pod ziemią klimatyzacji grupowych przez klimatyzacje centralne z urządzeniami zlokalizowanymi na powierzchni, tak kolejnym nieuniknionym postępem jest zastąpienie wody lodowej zawiesiną lodową. Utwierdza nas to w przekonaniu, iż obrany kierunek jest prawidłowy, zwłaszcza dla zakładów górniczych wydobywających węgiel z coraz niższych i co raz bardziej oddalonych od szybu pokładów węgla.