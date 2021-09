Inwestor: Kopalnia w Mysłowicach powstanie, mimo politycznej gry

Koncesja nadal obowiązuje i nakłada na obie strony obowiązki jej realizacji. Dlatego uważamy, że w 2029 r. w Mysłowicach ruszy najbezpieczniejszy w Europie i niezwykle nowoczesny projekt górniczy - w ramach klastra technologicznego, skupiającego nowoczesne technologie przerobu węgla - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Piotr Talarek, doradca zarządu firmy Brzezinka.

Nasi partnerzy zaczynają zadawać nam pytania w rodzaju „dlaczego mamy inwestować w Mysłowicach, a nie 30 km dalej, w sąsiedniej gminie? W końcu to też Śląsk"... I właściwie lokalni politycy udowadniają, że takie pytania są w pełni uzasadnione.Czytaj także: Ceny węgla mocno poszybowały w górę. Ludzie odczują to w portfelach - Jesteśmy niezmiennie przekonani, że ten unikatowy projekt wcielimy z życie.Nie ma żadnych podstaw do cofnięcia udzielonej naszej spółce koncesji na wydobycie, co przyznali też w portalu tvn24.pl przedstawiciele polskiego rządu.Oznacza to, że koncesja nadal obowiązuje i nakłada na obie strony obowiązki jej realizacji.- Uważamy, że w 2029 roku w Mysłowicach ruszy najbezpieczniejszy w Europie i niezwykle nowoczesny projekt górniczy, który będzie działał w ramach klastra technologicznego, skupiającego nowoczesne technologie przerobu węgla. Nasze założenia opierają się na zakończeniu wydobycia znacząco wcześniej niż w roku 2049.- Oceniamy go pozytywnie - jako instrument oferujący pomostowe środki, łagodzące negatywne skutki transformacji śląskich gmin. Trzeba jednak podkreślić, że utworzenie FST oraz zasady jego przyszłego działania nadal pozostają na etapie dyskusji nad projektem rozporządzenia.Co jeszcze istotniejsze: treść dyskutowanego projektu nie zawiera zapisów, które skutkowałyby pozbawieniem lub ograniczeniem finansowania regionów lub subregionów - ze względu na fakt udzielenia koncesji na wydobycie dla projektu takiego jak nasz.Zakończenie wydobycia w ramach projektu Brzezinka 3 znacząco wcześniej niż w 2049 roku, który w tzw. umowie społecznej przyjęty został jako graniczna data, będzie gwarantować nienaruszalność finansowania dla śląskich gmin pochodzących z FST.