Inwestor na chwilę przed przejęciem kopalni. "To nasza ucieczka do przodu"

- W celu umocnienia pozycji Bumechu w branży, podjęliśmy wielkie wyzwanie, jakim jest zakup kopalni węgla kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. To nasza strategia na swoistą „ucieczkę do przodu", gdyż - z jednej strony - mamy pomysły, jak rentownie prowadzić wydobycie w tej kopalni, a z drugiej - zlecenia od Silesii dla spółek grupy Bumech zapewnią kompensowanie zmniejszającego się strumienia zamówień z innych kopalń - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Sutkowski, dyrektor generalny Bumech SA.

Mamy ambicję, aby kupowana przez nas kopalnia Silesia była jedną z najpóźniej zamykanych w Polsce. Chcemy, aby wysoka jakość węgla, efektywność wydobycia i bezpieczeństwo pracy, spowodowały, że wydobycie węgla w tej kopalni będzie opłacalne przez cały okres planowanej transformacji polskiego górnictwa. Postaramy się też sukcesywnie rozszerzać naszą działalność w branżach innych niż górnictwo węgla kamiennego.- Z wykorzystaniem aktywów kopalni Silesia podejmiemy produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Będziemy mocniej wchodzić w usługi dla górnictwa surowców nieenergetycznych. Mamy już spore doświadczenia w tej mierze, które zdobywamy w Czarnogórze, gdzie od blisko 5 lat prowadzimy eksploatację kopalni boksytów.Poza tymi wszystkimi działaniami ukierunkowanymi na lata do przodu, musimy pilnować spraw bieżących. W krótkim okresie najważniejsze pozostają zdrowie pracowników (w związku z epidemią Covid-19), bezpieczeństwo płynności finansowej spółek grupy oraz zapewnienie strumienia bieżącychzleceń.- Rzeczywiście, to bardzo ważna kwestia. Dochodzi zatrudnienie w otoczeniu kopalni - chodzi o około 5 tys. miejsc pracy. To istotne Czechowic-Dziedzic i okolicznych miejscowości. Trzeba tu pamiętać między innymi o wpływach z podatków oraz wpływie działania kopalni na sektor usługowy.Mamy plany, żeby te miejsca pracy w kopalni Silesia utrzymać. Nasze zaangażowanie ma także przyczynić się do zachowania miejsc pracy w oddziałach Bumechu. W ten sposób - dzięki nabyciu kopalni Silesia oraz planowanej synergii - przedłużamy sobie czas na dywersyfikację rynków docelowych. Naszą ambicją jest wejście na rynek małych gabarytowo maszyn specjalistycznych przeznaczonych dla tunelingu i górnictwa rud.Pierwsze kroki już za nami - od dwóch lat wykonujemy z powodzeniem remonty maszyn kołowych typu wozy odstawcze, ładowarki czy wiertnice. Nabieramy doświadczenia. Kolejnym etapem jest ich produkcja. A jak maszyny kołowe dla górnictwa, to - w dalszej perspektywie - i dla budownictwa infrastrukturalnego.Oczywiście jest to perspektywa wieloletnia, obarczona nakładami inwestycyjnymi, liczymy jednakże na wsparcie unijne - w celu przestawienia się na inne tory niż produkcja i remonty maszyn dla sektora węgla kamiennego.Patrząc na zapowiedzi naszego rządu, jak i Unii: byłoby to znakomite wykorzystanie naszego potencjału w tak bardzo pokrewnym obszarze. Grupa się rozrasta i potrzebuje nowej strategii rozwoju, wewnętrznego ułożenia i specjalizacji. Pracujemy nad tym, aby w pierwszym kwartale tego roku uporządkować te sprawy i przyjąć stosowne założenia.Czytaj także: Los górnictwa przesądzony. Przestrogą przykłady Niemiec i Wielkiej Brytanii - Wiemy, że pozwoli to na utrzymanie wydobycia na odpowiednim poziomie. Ale nie możemy wydawać środków przed ostatecznym zamknięciem wszelkich formalności. Powtarzam: liczymy, że niebawem dostaniemy zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i podpiszemy ostateczną umowę nabycia Silesii.Żeby jednak nie tracić czasu, rozmawiamy z partnerami z Czech. Tak, aby - zgodnie z prawem - można było tę kwestię robót przygotowawczych realizować. Plan jest taki, żeby te roboty przygotowawcze ruszyły jeszcze w styczniu 2021 roku.Czas bowiem płynie, a my jesteśmy w klinczu. Strona czeska nie chce już podejmować decyzji, a my jeszcze nie możemy... Jednak jesteśmy w kontakcie i znajdziemy wspólnie rozwiązanie tej kwestii. Pod względem technicznym jesteśmy gotowi do wznowienia wspomnianych robót.- Na pewno nie będziemy zmniejszać zatrudnienia. Według nas poziom zatrudnienia w kopalni Silesia jest prawidłowy. Natomiast przewidujemy pewne korekty w zakresie struktury organizacyjnej firmy. Uczestniczymy już w życiu kopalni Silesia, jesteśmy tam regularnie i przygotowujemy oraz uszczegółowiamy nasze plany.- Będzie uzależniony od potrzeb. Zamierzamy dokonać ich przeglądu i roztropnie wydawać środki.Najważniejsze inwestycje będziemy naturalnie realizować w pierwszej kolejności. Trzeba m.in. dokończyć inwestycje w wentylacji, widzimy też potrzeby w transporcie.Zamierzamy również zorganizować oficjalne spotkanie z załogą kopalni, kiedy umowa nabycia Silesii zostanie już sfinalizowana.