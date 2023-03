Inwestycje w węgiel uniemożliwia polityczna zmienność i dogmaty

- W tym i w przyszłym roku przewidujemy wzrost inwestycji. Kolejne lata będą już zależały od polityki energetycznej i otoczenia regulacyjnego - mówi Tomasz Rogala, prezes PGG.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Niedawno Polska Grupa Górnicza, będąca największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej, poinformowała, że na inwestycje planuje przeznaczyć 2,5 mld zł. Taki zapis trafił do planu techniczno-ekonomicznego spółki na 2023 rok. To skokowy wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy inwestycje pochłonęły „tylko” 1,2 mld zł.

Tomasza Rogalę, prezesa PGG, pytamy, czy w kolejnych latach spółka też zamierza inwestować na porównywalnym poziomie.

To zasadne pytanie, bo na naszych łamach nowo powołany minister ds. górnictwa - Marek Wesoły - zapowiedział, że kolejne lata to wzrost wydobycia w polskich kopalniach, a to wymaga inwestycji, które nie od razu przynoszą efekty.

- Zobaczymy, w jakim kształcie wejdzie w życie rozporządzenie metanowe. Jeżeli weszłoby w proponowanym kształcie, to fizycznie zlikwiduje znakomitą większość naszego górnictwa w ciągu kilku lat. To nie oznacza spadku zużycia węgla w Europie. On będzie po prostu w większej ilości importowany - odpowiada Rogala.

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Rogalą, prezesem Polskiej Grupy Górniczej:

play

pause

stop

mute

unmute

max volume Gospodarka do słuchania. Podcast WNP.PL z Tomaszem Rogalą, prezesem Polskiej Grupy Górniczej

- Węgiel powinien pozostać paliwem przejściowym. Powinno być otoczenie regulacyjne, które umożliwia uzupełnienie brakującej energii ze źródeł własnych i dostępnych. W Europie jest to właśnie węgiel kamienny i brunatny. Odchodzenie od węgla powinno być ściśle powiązane z faktyczną zmianą jednego źródła na drugie. Jeżeli wybudujemy i uruchomimy nowe źródło energii, to sprawa ilości potrzebnego węgla dla bezpieczeństwa produkcji energii rozwiąże się sama - dodaje prezes Grupy.

Co dla PGG oznacza zaktualizowanie listy surowców krytycznych?

Komisja Europejska opublikowała zaktualizowany katalog tzw. surowców krytycznych. Wśród nich pozostanie węgiel koksowy, na którym opiera się produkcja stali w Europie. To bardzo dobra wiadomość dla Polski.

- To nie ma aż tak dużego znaczenia, jeżeli chodzi o PGG. My nie mamy dużo węgla koksowego. To oczywiście więcej znaczy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej - podkreśla Tomasz Rogala.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem tego rodzaju węgla w Unii Europejskiej, ale w PGG są dwie kopalnie, w których dostęp do tego rodzaju węgla, choć ograniczony, nadal jest.

- Nie jest możliwe inwestowanie, kiedy otoczenie regulacyjne zmienia się dwa razy w roku. By inwestować w naszych kopalniach, regulacje muszą zmierzać w kierunku tego, że węgiel koksowy będzie Europie potrzebny do 2050 roku, a nawet i dłużej. Zmienność polityczna powoduje, że podejmowanie decyzji długofalowych jest bardzo trudne. W 2021 roku istniał dogmat, że trzeba odejść od węgla. A w 2022 roku podstawowym produktem, którego poszukiwano na rynku, był polski węgiel - wyjaśnia szef Polskiej Grupy Górniczej.