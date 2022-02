Inwestycje za 22,4 mld zł i neutralność klimatyczna - to nowa strategia JSW

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zatwierdziła strategię grupy JSW na lata 2022-2030. Strategia zakłada, że w tym okresie JSW wyda na inwestycje prawie 22,4 mld zł. Oprócz inwestycji w wydobycie węgla koksowego, założono wzrost inwestycji w energetyczne wykorzystanie metanu, inwestycje w energetykę odnawialną. W 2050 r. JSW ma być spółką neutralną klimatycznie!

Jak obniżyć emisje o 30 proc.?

Wystarczalność energetyczna

Założenia operacyjne

Wielomiliardowe inwestycje

Kolejny ważne obszar to dążenie do Gospodarki Obiegami Zamkniętymi. W tym celu zaplanowano kontynuację działań zgodnych z priorytetami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i zasady 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle).W realizacji tych celów ma pomoc ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, planowanie i rozwój doskonalszych sposobów zagospodarowania odpadów oraz produkcja i sprzedaż kruszyw skalnych górniczych.Ważnym celem jest także rekultywacja terenów, w tym prowadzenie rekultywacji za postępem frontu robót, naprawa szkód górniczych oraz inwentaryzacja terenów przekształconych i poprzemysłowych, opracowanie projektów ich rewitalizacji lub wykorzystania pod budowę infrastruktury, np. OZE.JSW wskazała programy strategiczne umożliwiające realizację postawionego celu redukcji emisji o 30 proc. do 2030 roku.Już od 2018 r JSW prowadzi program "Gospodarcze Wykorzystanie Metanu", mający na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery i jego wykorzystanie do produkcji energii.Drugim planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji metanu i zwiększenia jego gospodarczego wykorzystania jest "Redukcja Emisji Metanu", mający na celu zwiększenie ujęcia metanu do 50 proc. i jego zagospodarowania do 95 proc.Dodatkowymi działaniami mają być dalsza optymalizacja zużycia energii elektrycznej i poprawy efektywności energetycznej oraz rozwój własny mocy OZE i wzrost udziału "zielonej energii" w wolumenie energii kupowanej z rynku.Zaplanowano także prowadzenie inicjatyw innowacyjnych, rozwojowych, związanych z redukcją emisji metanu z powietrza wentylacyjnego.Wszystkie inwestycje planowane do 2030 roku związane ze zmniejszeniem emisji i ochroną środowiska grupy JSW to nakłady inwestycyjne o łącznej wysokości ponad 4 mld zł, w tym ok. 71 proc. na działania związane z ochroną powietrza, w tym z redukcją śladu węglowego.W dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, planowane kierunki rozwoju to kontynuacja redukcji emisji metanu, optymalizacji produkcji i zużycia energii, udziału w badaniach nad rozwojem nowych technologii - wychwytu metanu z powietrza wentylacyjnego, wychwytu dwutlenku węgla (CCUS) i produkcji wodoru.Najważniejsze plany rozwoju do 2030 roku będą opierać się m.in. na zabezpieczeniu bazy zasobowej węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.To także przejście na produkcję głównie węgla koksowego - zwiększenie udziału produkcji powyżej 90 proc. od 2026r.To również działania optymalizacyjne w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działania pogłębiające integrację tych dwóch obszarów działalności.Zaplanowano ponadto utrzymanie mocy produkcyjnych koksu.Ważnym celem jest zapewnienie niezależności energetycznej JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych do poziomu zapewniającego maksymalne zaspokojenie potrzeb grupy JSW w zakresie mediów energetycznych, m.in. poprzez wykorzystanie w celach energetycznych metanu jako kopaliny towarzyszącej w procesie eksploatacji węgla oraz gazu koksowniczego powstałego przy produkcji koksu.W ramach tych działań planuje się osiągnąć 198 MWe mocy zainstalowanych jednostek wytwórczych i poziom 1,62 TWh rocznie wolumenu produkowanej energii w grupie JSW w 2029 roku z metanu, gazu koksowniczego i w instalacjach fotowoltaicznych.Zaplanowano także 114 GWh rocznie produkowanej energii z OZE w grupie JSW w 2029 roku.Zgodnie z założonymi celami strategicznymi dla obszaru działalności wydobywczej, grupa JSW będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu ok. 14,5 mln ton w 2022 roku do poziomu 16,1 mln ton w 2030 roku.W obszarze wydobycia, model przewiduje zorientowanie procesów wydobywczych na stopniowe zwiększanie poziomu produkcji węgla koksowego, w tym szczególnie uzyskującego najwyższe ceny spośród struktury produktowej JSW węgla typu 35, prowadząc w ten sposób do wzrostu rentowności portfela produktowego grupy.Wzrost udziału produkcji węgla koksowego powyżej 90 proc. od 2026 r. związany jest ze zmianą profilu produkcji będący efektem wdrożenia modelu funkcjonowania spółki w kierunku produkcji głownie węgla koksowego, m.in. poprzez zrealizowane inwestycje w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla.Zaplanowano średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2022-2030 na poziomie ponad 77 tys. mb.W okresie obowiązywania strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 620 ton do ok. 860 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2022-2030 na poziomie ok. 19,9 tys. pracowników.Zaplanowano zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,6 mln ton rocznie.Strategia na lata 2022-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez grupy JSW w wysokości ok. 22,4 mld zł. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym wyniesie ok. 17,8 mld zł i stanowić będzie ok. 79 proc. łącznych nakładów grupy JSW.W segmencie koksowym w latach 2022-2030 planuje się poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 2,8 mld zł z czego w 2022 i 2023 roku planowane nakłady są najwyższe spośród wszystkich lat i łącznie stanowią ok. 40 proc. zaplanowanych inwestycji do 2030 roku. W latach 2022-2023 kluczowymi inwestycjami w JSW Koks będą modernizacja baterii nr 4 i budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin.