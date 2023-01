Istnienie górnictwa jest realnie zagrożone w ciągu kilku lat

Dalsze istnienie naszej branży znów jest realnie zagrożone i to wcale nie w perspektywie roku 2049, a kilku najbliższych lat - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Bogusław Hutek przypomina, że jednym z elementów pakietu Fit for 55 są rozwiązania dotyczące ograniczenia emisji metanu do atmosfery.

Pomysłodawcy zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej uznali, że metan jest 20-krotnie bardziej szkodliwy od dwutlenku węgla.

Jeśli 23 marca "dyrektywa metanowa" zostanie przyjęta przez Parlament Europejski, potem zaś stanie się obowiązującym prawem, spółki węglowe nie przetrwają - podkreśla Bogusław Hutek.

Dyrektywa metanowa może być gwoździem do trumny polskiego górnictwa

- Mamy koniec stycznia 2023 roku. Umowa społeczna regulująca zasady transformacji polskiego górnictwa, którą podpisywaliśmy z rządem 28 maja 2021 roku, wciąż nie została notyfikowana w Komisji Europejskiej. Co więcej, rząd chyba niewiele robi, by do notyfikacji doszło. Pytanie: dlaczego? - zastanawia się Bogusław Hutek w swoim felietonie w Solidarności Górniczej.

Jego zdaniem taka zwłoka może oznaczać, że politycy z Warszawy już dawno postawili krzyżyk na górnictwie.

- Skoro zgodzili się na zabójczy dla gospodarki pakiet unijnych dyrektyw "Fit for 55", teraz muszą wdrażać jego elementy, więc sprawę notyfikacji umowy społecznej próbują zamilczeć i o niej zapomnieć - podkreśla Bogusław Hutek.

I przypomina, że jednym z elementów pakietu Fit for 55 są rozwiązania dotyczące ograniczenia emisji metanu do atmosfery.

- Pomysłodawcy zaostrzenia "polityki klimatycznej" Unii Europejskiej uznali, że metan jest 20-krotnie bardziej szkodliwy od dwutlenku węgla. Jeśli 23 marca "dyrektywa metanowa" zostanie przyjęta przez Parlament Europejski, potem zaś stanie się obowiązującym prawem, spółki węglowe nie przetrwają - zaznacza Bogusław Hutek. - Wszystko ze względu na drakońskie kary, które będą musiały odprowadzać przedsiębiorstwa emitujące metan w ilości większej od dopuszczonej przez Brukselę.

Może dojść do protestów, jeżeli okaże się, że górnicy nie mają już nic do stracenia

- Można też założyć, że skoro uznano, iż metan szkodzi środowisku 20 razy bardziej, to i kary będą 20-krotnie wyższe. Co gorsza, ograniczenie emisji do 3 czy 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla jest niemożliwe - podkreśla szef górniczej Solidarności.

- Dziś kopalnie emitują od 8 do 14 t tego gazu i nie da się tych wartości znacząco zredukować. Czyli bez kar się nie obejdzie. Już w roku 2027 zaczniemy ponosić konsekwencje wprowadzenia nowego prawa. Czekamy zatem na informację od minister klimatu pani Anny Moskwy i samego premiera Mateusza Morawieckiego, co zamierzają uczynić, by ochronić polskie przedsiębiorstwa górnicze przed skutkami dyrektywy - wskazuje Bogusław Hutek.

- Chyba, że rząd Zjednoczonej Prawicy z panem premierem, który niegdyś mówił o przedłużeniu funkcjonowania górnictwa do roku 2060, teraz - po cichu - zgodził się na przyjęcie rozwiązań prowadzących wprost do przyspieszonej likwidacji sektora, chociażby w zamian za środki na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy... - zaznacza Bogusław Hutek.

- Dalsze istnienie naszej branży znów jest realnie zagrożone i to wcale nie w perspektywie roku 2049, a kilku najbliższych lat. Chcielibyśmy na ten temat porozmawiać zarówno z panią minister, jak i z panem premierem - podkreśla Hutek. - Jestem przekonany, że jeśli tak się nie stanie, jeśli rząd nie zaproponuje żadnych rozwiązań osłonowych, skończy się protestami. Być może takimi, jak w roku 2015, bo górnicy nie będą już mieli nic do stracenia - ocenia Bogusław Hutek.