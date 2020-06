ITRE proponuje radykalne podwyższenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Zwiększenie budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z 7,5 mld do co najmniej 44 mld euro na lata 2021-2027 oraz możliwość finansowania z niego inwestycji gazowych - to kluczowe elementy przygotowanego przez Jerzego Buzka i przyjętego 29 czerwca wieczorem stanowiska negocjacyjnego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.