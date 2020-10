Izabela Kloc: Bruksela wzięła na celownik metan

Komisja Europejska przedstawiła strategię metanową. Ma ona niewiele wspólnego z troską o klimat, nie mówiąc już o gospodarce. Uchyliła za to furtkę dla lobbystów promujących „ekologiczny” gaz z Nord Stream 2 - wskazuje Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Nie lubią ingerencji w ich globalne interesy

Posłanka wskazuje przy tym, że USA i Chiny, które różnią się między sobą pod wieloma względami mają jedną wspólną cechę - nie lubią kiedy państwa trzecie ingerują w ich globalne interesy. Kolejną wątpliwość co do intencji Brukseli budzi ograniczenie strategii metanowej tylko do sektora energetycznego. Choć wiadomo, że największym emitentem tego gazu jest rolnictwo, dla którego nie planuje się żadnych restrykcji.- Wygląda to tak, jakby Komisja Europejska szukała pretekstu, aby uderzyć w tradycyjnego „chłopca do bicia”, czyli górnictwo i energochłonne gałęzie przemysłu - zaznacza Izabela Kloc. - Od razu rodzi się pytanie, kto na tym zarobi? W światowym obiegu medialnym pojawiła się informacja, że największe, szkodliwe dla środowiska wycieki metanu powstają przy wytwarzaniu gazu skroplonego w USA. Z kolei najmniej emisyjne są złoża stanowiące bazę surowcową dla… gazociągu Nord Stream 2. Jak widać rosyjscy lobbyści nie śpią i nie wolno lekceważyć ich skuteczności - dodaje Kloc.I wskazuje, ze wykorzystają swoje kanały i pieniądze, aby taka teza stała się nośnym elementem debaty o klimacie.- Zresztą w Unii Europejskiej coraz częściej dochodzą do głosu opinie, że Nord Stream 2 sprzyja Zielonemu Ładowi w odróżnieniu od gazu importowanego z USA albo z Polski, kiedy ruszy nasz gazociąg Baltic Pipe. Warto pamiętać o tych międzynarodowych implikacjach, kiedy na dobre rozkręci się debata o unijnej strategii metanowej. Troska o klimat spełni rolę medialnej przystawki, bo prawdziwą stawką w tej grze jest kontrola nad europejskim rynkiem energii - podsumowuje europosłanka.Zobacz też: Węgiel brunatny: minorowe nastroje, mgliste perspektywy