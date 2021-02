Izabela Kloc: JSW musi umiejętnie wykorzystać swoje atuty

Odbudowa światowej gospodarki po koronawirusie i technologiczne wyzwania unijnej transformacji energetycznej to wyjątkowa szansa dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W dodatku działalność kończy bliski konkurent na rynku węgla koksowego - czeski koncern OKD. Przed JSW otwierają się możliwości, jakich wcześniej nigdy nie było. Warunkiem, aby sprostać temu wyzwaniu jest wzmocnienie pionu produkcyjnego spółki - wskazuje Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego,członek komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

- Generalnie, mimo wciąż dającego się we znaki kryzysu spowodowanego pandemią, sytuacja wyjściowa dla JSW jest znakomita - ocenia Kloc. - Spółka, aby mogła w pełni wykorzystać swój potencjał musi myśleć o zwiększeniu produkcji węgla koksowego. Takie możliwości istnieją nie tylko we własnych kopalniach, ale także w Polskiej Grupie Górniczej. W samej tylko kopalni Ruda znajduje się ponad 500 mln ton węgla koksowego w zasobach przemysłowych. Warto się zastanowić, jak wykorzystać te złoża, aby mogły się stać cennym produktem eksportowym, stymulującym rozwój gospodarczy nie tylko Śląska, ale całej Polski - zaznacza Kloc.Wskazuje przy tym, że perspektywy rozwojowe są ogromne. I zastanawia się, czy JSW jest organizacyjnie i kadrowo gotowa, aby je wykorzystać.- Nawet najlepszy biegacz potyka się czasami o własne nogi i przegrywa bieg – to przysłowie dotyczy nie tylko sportu. Atutem spółki jest spokój społeczny - zaznacza Kloc. - Praca jest pewna, a zarobki stabilne. W systemie zarządzania są jednak ogniwa wymagające zwiększonej uwagi. Problemem JSW jest niedostateczne dostosowanie wielkości produkcji do rynkowego popytu. Mówiąc wprost, spółka powinna produkować więcej węgla koksowego, jeśli chce wejść do światowej ekstraklasy w tej branży. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, JSW wzmocni swoje strategiczne znaczenie nie tylko dla Śląska i Polski, ale całej Unii Europejskiej - podkreśla Izabela Kloc.