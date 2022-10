Izba chce łączyć gminy ze sprzedawcami węgla

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) podjęła działania, których celem jest wypracowanie współpracy pomiędzy sprzedawcami węgla oraz samorządami.

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla podjęła działania, których celem jest wypracowanie współpracy pomiędzy sprzedawcami węgla oraz samorządami.

IGSPW rozesłała oficjalne pismo do urzędów gmin, w którym przedstawiła podstawowe obowiązki związane z przystąpieniem przez gminy do modelu preferencyjnej sprzedaży węgla, a także formy, w jakich gmina może realizować to zadanie. Jedną z nich jest wsparcie sprzedawców węgla, które mogą zaoferować gminom członkowie Izby.

W piśmie poinformowano gminy o możliwości przesyłania do Izby zgłoszeń chęci nawiązania współpracy z zewnętrznym partnerem. Izba w odpowiedzi na takie zgłoszenie może połączyć gminę z odpowiednim sprzedawcą, który znajduje się blisko i dysponuje odpowiednią infrastrukturą sprzedażową.

Izba zaproponowała również, aby gminy łączyły się w większe grupy, do których Izba może przydzielić kilku partnerów w celu obsługi danego obszaru.

"Jako Izba jesteśmy otwarci na współpracę z gminami, które chcą zapewnić swoim mieszkańcom dostęp do węgla oferowanego po cenie preferencyjnej. Członkowie IGSPW dysponują profesjonalną wiedzą z zakresu sprzedaży węgla oraz zapleczem logistycznym, dzięki czemu są w stanie zaoferować samorządom korzystne i atrakcyjne formy współpracy. Warto gruntownie przygotować się do podjęcia współpracy z gminą. W związku z tym, informujemy, że zaangażowanie sprzedawców węgla w program preferencyjnej sprzedaży będzie przedmiotem szkolenia" - zaznacza Izba. Na jej stronie internetowej jest link odsyłający do szkolenia.

Izba ma na bieżąco informować o wynikach działań podjętych przez nią w związku z korespondencją z gminami, a także o efektach prac dotyczących projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.