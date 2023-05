Jacek Sasin: Finalizujemy utworzenie NABE. Transformacja pochłonie 600 mld zł

Musimy chronić polskie górnictwo i energetykę węglową. Dlatego finalizujemy w tej chwili utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która skupi w sobie wszystkie energetyczne aktywa węglowe – poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Sasin: Będziemy chronić górnictwo i energetykę węglową

"Musimy chronić polskie górnictwo, tak aby mieć dostęp do odpowiedniej ilości surowca (węgla - red.)" - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W jego opinii nieracjonalnym byłoby dopuszczenie do sytuacji, w której polskie górnictwo będzie się zwijać, a "w to miejsce będziemy zmuszeni importować ten surowiec z innych kierunków".

"Dlatego będziemy chronić górnictwo, ale będziemy chronić również energetykę węglową w ten sposób, że finalizujemy w tej chwili utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która skupi w sobie wszystkie aktywa węglowe, energetyczne aktywa węglowe" - poinformował Sasin.

Podkreślił, że spółka będzie chroniła aktywa do czasu, kiedy będą mogły zostać zastąpione przez nowe źródła energii.

Do NABE trafią węglowe aktywa wytwórcze oraz kopalnie węgla brunatnego

Do NABE, tworzonej na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, trafić mają węglowe aktywa wytwórcze kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych oraz kopalnie węgla brunatnego. Ma to pozwolić tym przedsiębiorstwom zyskać możliwości inwestycyjne dla innych rodzajów źródeł, np. OZE.

W grudniu 2022 r. Minister Aktywów Państwowych, przedstawiciele spółek energetycznych i związków zawodowych podpisali umowę społeczną, towarzyszącą tworzeniu NABE.

Transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego pochłonie 600 mld zł do 2030 r.

"Transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego pochłonie kwotę 600 mld zł. To kwota porównywalna z całym budżetem polskiego państwa - w roku 2023 zaplanowano w budżecie dochody na kwotę 604 mld zł" - powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "Taką kwotę trzeba wydać do 2030 r. na transformację sektora elektroenergetycznego w Polsce" - sprecyzował.

Szef MAP zastrzegł, że podana przez niego kwota 600 mld zł obejmuje wyłącznie najpotrzebniejsze inwestycje i nie uwzględnia kosztów związanych m.in. ze wzrostem cen energii czy też z działaniami wynikającymi z unijnego pakietu "Fit for 55".

Przypomniał, że całość kosztów została oszacowana przez analityków Banku Pekao na 2,4 bln zł.

Polska zamierza inwestować w OZE i w energetykę jądrową

"Jest to wielkie wyzwanie przed nami, ale jesteśmy zdecydowani nią kroczyć, bo rozumiemy, że takie są wyzwania przyszłości. Rozumiemy, że uniezależnienie się od tych surowców energetycznych, których nie mamy - czyli ropy i gazu - jest w naszym interesie, ale jest w naszym interesie stworzenie takiego miksu energetycznego, który pozwoli uzyskać Polsce - zarówno polskim rodzinom, jak i polskiej gospodarce, aby pozostała konkurencyjna - i dostarczyć bezpiecznej, taniej, czystej i niezawodnej energii" - stwierdził wicepremier Sasin.

Jak dodał, dlatego Polska zamierza inwestować w OZE i w energetykę jądrową. Przypomniał, że liderami inwestycji w OZE, zwłaszcza w farmy wiatrowe na Bałtyku, są spółki Skarbu Państwa, czyli PGE i PKN Orlen. W atom inwestuje państwo, ale także PGE, która wraz z koreańskim KHP i polskim prywatnym ZE PAK wybuduje elektrownię jądrową. Liderem inwestycji w małe reaktory jest PKN Orlen - wymieniał minister aktywów.

"Oprócz tego elementem naszej umowy ze społeczeństwem jest zachowanie i ochrona polskiego węgla jako paliwa niezbędnego do czasu, kiedy wielkie inwestycje w atom i OZE zostaną ukończone" - podkreślił Jacek Sasin. Dodał, że za "linię graniczną" dla polskiego węgla przyjęto rok 2049.