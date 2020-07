Jacek Sasin: naprawa PGG niemożliwa w kontrze do strony społecznej

Realizacja trudnego programu naprawczego dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w kontrze do oczekiwań strony społecznej nie mogłaby przynieść sukcesu – ocenił we wtorek wicepremier Jacek Sasin, zapowiadając wypracowanie nowego programu dla spółki do końca września.

Program ten ma wypracować zespół z udziałem przedstawicieli rządu, zarządu PGG i związkowców. Plan naprawczy przygotowany wcześniej przez zarząd Grupy nie został we wtorek oficjalnie przedstawiony stronie społecznej ze względu na sygnalizowany przez związkowców brak akceptacji dla proponowanych w nim rozwiązań, m.in. likwidacji dwóch kopalń i zmian w wynagrodzeniach górników.



Zobacz też: Rząd ustępuje przed związkami. Będzie nowy plan naprawczy dla PGG i górnictwa

"Strona społeczna zdecydowanie nie zaakceptowała tej propozycji programu, który został przygotowany przez zarząd PGG. Uznaliśmy wspólnie, że realizacja takiego programu - trudnego, bo PGG znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i wymaga zdecydowanych działań naprawczych - możliwa jest tylko wtedy, jeśli będzie panowała zgoda, będzie panował konsensus wszystkich stron" - tłumaczył wicepremier, minister aktywów państwowych po wtorkowym spotkaniu ze związkowcami w Katowicach.

Jak mówił Jacek Sasin, chodzi o zgodę "zarówno pracodawcy, strony społecznej, związków zawodowych i pracowników co do tego, że założenia programu są właściwe i muszą zostać w takim kształcie zrealizowane".

"Wydaje nam się, i taką decyzję podjęliśmy, że realizacja takiego trudnego programu w oporze, w kontrze do oczekiwań strony społecznej nie mogłaby przynieść sukcesu" - dodał.

"Stąd zarząd PGG zdecydował, że w tej chwili ten program nie będzie realizowany, a wypracowaniem nowego programu - takiego, który byłby zaakceptowany przez wszystkie strony - zajmie się wspomniany przeze mnie zespół" - poinformował po spotkaniu wicepremier, potwierdzając, że zespół powinien zakończyć prace do końca września.

"Wtedy zostanie przedstawiony program, który - mam nadzieję - zostanie przez wszystkie strony zaakceptowany, będzie mógł być realizowany i spowoduje, że PGG będzie mogła funkcjonować przez następne lata" - podsumował wicepremier, wyrażając zadowolenie, że we wtorek "udało się osiągnąć porozumienie dotyczące prowadzenia dalszego dialogu".