Jacek Sasin: odbudowujemy polskie górnictwo. NABE jeszcze w tym roku

- My dzisiaj polskie górnictwo odbudowujemy, po latach wygaszania - powiedział w środę (22 czerwca) w Sejmie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że rząd podtrzymuje zamiar utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego do końca roku. Poinformował, że prowadzone są też rozmowy z instytucjami finansowymi w kwestii zadłużenia aktywów, które miałyby trafić do NABE.

To, że w ogóle mamy jeszcze dzisiaj w Polsce wydobycie węgla, to zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił Jacek Sasin.

Chcemy, aby Bogdanka była dalej spółką giełdową. Skarb Państwa zamierza kupić tę część, która jest dzisiaj w dyspozycji Enei - powiedział minister aktywów państwowych.

Mamy pewne przesłanki, żeby sądzić, iż zdjęcie obliga giełdowego mogłoby powodować ruch w drugą stronę, czyli zamiast oczekiwanego spadku ceny - odwrotnie - powiedział Sasin.

W środę podczas plenarnego posiedzenia Sejmu poseł Krzysztof Bosak (Konfederacja) zwrócił się z mównicy z wnioskiem o pilne zwołanie debaty w sprawie rynku węgla i skali wydobycia węgla w Polsce. W odpowiedzi na słowa Bosaka głos zabrał minister Sasin.

"To, że w ogóle mamy jeszcze dzisiaj w Polsce wydobycie węgla, to zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział.

Jak wskazał, obecny rząd "dzisiaj polskie górnictwo odbudowuje". "Odbudowujemy po latach wygaszania" - podkreślił. Wyjaśnił, że chodzi o kontynuowanie wydobycia na takim poziome jak dzisiaj, ale i jego zwiększenie. "Również planujemy i wdrażamy inwestycje, które pozwolą nam w najbliższych latach mieć więcej węgla" - poinformował. "Bardzo proszę, nie przeszkadzajcie nam w tym, my sobie z tym poradzimy" - zaapelował.

Sejm w środę zajmuje się rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Przewiduje on rekompensaty dla sprzedawców za sprzedaż gospodarstwom domowym po cenie nie wyższej niż 996,60 zł za tonę brutto paliw stałych takich jak węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Fot. mat.pras. Famur Sasin: chcemy, aby Bogdanka pozostała spółką giełdową

"Chcemy, aby Bogdanka była dalej spółką giełdową. Skarb Państwa zamierza kupić tę część, która jest dzisiaj w dyspozycji Enei" - powiedział Sasin.

"Podpisaliśmy dopiero list intencyjny, to dopiero początek procesu" - dodał, pytany, kiedy transakcja mogłaby dojść do skutku. "Myślę, że w tym roku to się pewnie nie uda" - ocenił wicepremier. Zaznaczył, że w perspektywie przyszłego roku transakcja jest już jak najbardziej realna.

18 czerwca Enea podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez państwo 21.962.189 akcji w spółce Lubelski Węgiel "Bogdanka", stanowiących 64,57 proc. akcji w kapitale zakładowym. List obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

Rząd podtrzymuje zamiar utworzenia NABE do końca roku

Podtrzymujemy zamiar stworzenia do końca roku Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – wskazał także Jacek Sasin. Do NABE mają trafić aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych.

Do końca roku chcemy sprawę NABE zamknąć, jesteśmy bardzo blisko porozumienia ze stroną społeczną - powiedział Sasin w środę. "Tam były duże emocje, w tej chwili udaje się osiągać porozumienie" - dodał.

Poinformował, że prowadzone są też rozmowy z instytucjami finansowymi w kwestii zadłużenia aktywów, które miałyby trafić do NABE.

"To są właściwie dwie kwestie, które zostały do zamknięcia" - zaznaczył Sasin, podkreślając, że decyzja rządu jest jednoznaczna co do utworzenia NABE". "Nie widzę zagrożeń dla tego procesu" - oświadczył.

Jak podkreślił, proces ten jest niezbędny, bo inaczej spółki nie zdobędą finansowania na niezbędne inwestycje. Zaznaczył, że w czasie jego spotkań z przedstawicielami instytucji finansowych, wszyscy mówią wprost, że firmy mające "komponent węglowy" nie maja co liczyć na jakiekolwiek kredytowanie. Natomiast same spółki nie mają możliwości samodzielnie finansować inwestycji i musza te pieniądze pozyskiwać - powiedział wicepremier. "Nie ma innej drogi" - dodał Jacek Sasin.

1 marca br. rząd przyjął w drodze uchwały dokument "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa". Zakłada się tam m.in. odkupienie od kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych bloków węglowych, które trafią do NABE.

Zgodnie z planami rządu, po wydzieleniu aktywów do NABE państwowe koncerny energetyczne skupią się na inwestycjach nisko- i zeroemisyjnych. W strukturach tych spółek pozostaną także aktywa ciepłownicze i kogeneracyjne.

Projekt likwidacji obliga giełdowego na prąd wymaga dalszych analiz

Jacek Sasin podał także, że rząd nie zajął się projektem likwidującym obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę, ponieważ nie ma przekonania, że ten ruch poprawi sytuację i doprowadzi do spadku cen.

"Mamy pewne przesłanki, żeby sądzić, iż zdjęcie obliga giełdowego mogłoby powodować ruch w drugą stronę, czyli zamiast oczekiwanego spadku ceny - odwrotnie" - powiedział Sasin.

"Musimy to przeanalizować bardzo mocno i daliśmy sobie czas" - powiedział Sasin, podkreślając, że "nie ma decyzji, że tego nie zrobimy". Wyjaśnił, że rząd zadecydował, iż o tej sprawie będzie jeszcze dyskutował Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

"Jak rzeczywiście będziemy przekonani, że to spowoduje obniżenie cen, to to zrobimy, jeśli nie - to nie" - dodał wicepremier.

Rząd miał zajmować się odpowiednim projektem zmiany Prawa energetycznego 14 czerwca, ale ostatecznie punktem tym się nie zajął.

Projekt został opublikowany i skierowany do konsultacji w styczniu 2021 r. Zakłada wykreślenie z ustawy Prawo energetyczne artykułu, który obliguje przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej do sprzedaży całej wytworzonej przez nie energii elektrycznej na giełdach towarowych. Tym samym obligo, czyli obowiązek sprzedaży przez giełdę miałoby zniknąć. Obligo podniesiono jesienią 2018 r. z 30 do 100 proc., argumentując, że powinno to poprawić pozycję odbiorców na rynku energii elektrycznej i ograniczyć ewentualne wzrosty cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, niewynikające z czynników wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów.