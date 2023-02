Jacek Sasin zaapelował do europosłów o ratowanie górnictwa, a ci mało o tym wiedzą

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował w liście do polskich europosłów o pomoc i podjęcie niezbędnych działań w celu zmiany unijnego rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu w branży surowcowo-energetycznej. Pytamy europosłów, co oni na to.

Wicepremier Jacek Sasin wskazał, że przyjęcie unijnego rozporządzenia metanowego w proponowanym brzmieniu może zlikwidować większość kopalń węgla kamiennego w Polsce w ciągu kilku lat.

Dodatkowe koszty dostosowania się branży do rozporządzenia nie zostały uwzględnione w notyfikacji pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego - przestrzegł Sasin.

Zaznaczył również, że w dłuższej perspektywie może doprowadzić to do likwidacji tysięcy miejsc pracy.

Zapytaliśmy polskich europosłów o ich stanowisko wobec apelu wicepremiera.

Jeśli nie wydobędziemy węgla w UE, to kupimy zza granicy, a tam nie ma żadnych limitów emisji gazów cieplarnianych

Grzegorz Tobiszowski, europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości:

Podzielam troskę wicepremiera Jacka Sasina, bo planowane zapisy związane z emisją metanu oznaczają dla polskich kopalń szybszą likwidację. Polskie kopalnie emitują do 14 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla. Nowe przepisy mają ograniczyć limit do 5 ton i nakładać kary za przekroczenie. Nie będą natomiast nakładać żadnych obowiązków na węgiel importowany. To daje dużo do myślenia.

Takie przepisy doprowadzą do szybkiej nierentowności i likwidacji kopalń. Dyrektywa metanowa to działanie wbrew wynegocjowanej umowie społecznej, w której przyjęto harmonogram restrukturyzacji naszego sektora wydobywczego. Pojawia się kolejne pytanie, jak to się ma do planowanej transformacji województwa śląskiego. Żeby mieć pełny ogląd sytuacji musimy zrozumieć procedury. Propozycja Komisji Europejskiej trafia do Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W tych organach nanoszone są poprawki, a potem ostateczna treść dyrektywy negocjowana jest przez przedstawicieli wszystkich trzech instytucji.

Pierwotna propozycja zmian przepisów związanych z emisjami metanu przedstawiona przez Komisję Europejską była bardzo niekorzystna dla Polski. W Radzie Polska - głosem pani minister klimatu Anny Moskwy - sprzeciwiła się tej dyrektywie. Naniesiono poprawki nieco łagodzące zapisy, choć brzmienie wciąż było niekorzystne dla Polski. Mimo dalszego sprzeciwu pani minister, dyrektywa została przegłosowana.

Równolegle rozpoczęły się prace w parlamentarnych komisjach ochrony środowiska naturalnego (ENVI) i przemysłu (ITRE). Prym w pracach wiodą tu przedstawiciele ugrupowania Zielonych i właśnie oni przedstawili poprawki znacznie bardziej rygorystyczne, doprowadzające do bardzo szybkiej likwidacji kopalń.

Na komisji ENVI wybuchł jednak skandal, bo okazało się, że poprawki przedstawione przez sprawozdawcę - Juttę Paulus z Zielonych, były de facto przygotowane przez amerykańską agencję pozarządową! Tymczasowo wstrzymano prace, a nasze ugrupowanie - EKR - wniosło o odsunięcie europosłanki Paulus od prac nad tą dyrektywą. Prawo Unii Europejskiej nie może być tworzone przez zagranicznych lobbystów!

Zwłaszcza prawo tak absurdalne. To działanie, w którym trudno znaleźć logikę inną niż uderzenie w Polskę. To w naszym kraju wydobywa się 96 proc. węgla kamiennego w UE. Drugim krajem - z 4 proc. wydobycia - są Czechy.