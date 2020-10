Jak będziemy odchodzić od węgla? Diabeł w szczegółach

25 września 2020 roku strona społeczna podpisała z rządem porozumienie określające drogę naszego odchodzenia od węgla. Datę ostatecznego odejścia od wydobycia w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zaplanowano na 2049 rok. Odchodzenie od węgla będzie rozłożone na raty, a lista problemów długa, o czym przekonuje doświadczenie tych, którzy przez to przechodzili wcześniej.

Na cudzych błędach

Skoro dopuszcza się możliwość wykorzystania zasobów węgla koksowego z Bielszowic, to istotne staje się pytanie, kto ten węgiel ze złoża śmiłowickiego wydobędzie. Czy dokona tego połączony po 2023 roku Ruch Bielszowice-Halemba? Wiele podobnych pytań czeka na odpowiedź.Z kolei w 2035 roku ma zakończyć eksploatację Ruch Piast kopalni Piast-Ziemowit. Natomiast w 2037 roku zakończy eksploatację Ruch Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit. Przy czym do 2023 roku przeanalizowana zostanie możliwość dalszego funkcjonowania kopalni Piast-Ziemowit w zakresie ewentualnego wykorzystania węgla przy procesie zgazowania pod kątem produkcji metanolu.- Właśnie sztandarowym przykładem są kopalnie Piast i Ziemowit, które wprawdzie wydobywają w sąsiednich złożach, ale mają perspektywę 15 do 17 lat, co jest perspektywą absolutnie bezpieczną dla załóg - ocenia Jerzy Markowski.Harmonogram zakłada ponadto, że w 2039 roku zakończy eksploatację kopalnia Murcki-Staszic,a w 2040 roku kopalnia Bobrek. Kolejne kopalnie, które przestaną fedrować to: Mysłowice-Wesoła (2041 r.), Ruch Rydułtowy kopalni zespolonej ROW (2043 r.), Ruch Marcel kopalni zespolonej ROW (2046 r.), Ruchy Chwałowice oraz Jankowice kopalni zespolonej ROW (2049 r.).- Ten harmonogram po prostu nie ma alternatywy - ocenia Jerzy Markowski. - Teraz tylko trzeba zaspokoić potrzeby energetyczne kraju wobec nieuchronności tego harmonogramu, bowiem jego naprawdę nie można już w żaden sposób przedłużyć.Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80, wskazuje, że póki co rząd powinien zabezpieczyć potencjał skupiony w segmencie węgla koksowego, przesuwając produkcję także w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, mających takie możliwości, w tym właśnie kierunku.- Do takich kopalń w Polskiej Grupie Górniczej należy przykładowo kopalnia Bielszowice, w której już dziś produkcja węgla koksowego to ok. 40 proc. wydobycia - zaznacza Bogusław Ziętek.Przestawienie kopalń Bielszowice czy Halemba na produkcję węgla koksowego oznaczałoby dla nich, zdaniem Ziętka, inną przyszłość od tej, którą się teraz prognozuje.- W porozumieniu z 25 września zapisano konieczność przeanalizowania wykorzystania zasobów węgla koksowego w kopalniach rudzkich. Liczę, że rząd poważnie potraktuje to zobowiązanie - podkreśla Bogusław Ziętek.Wiadomo, że zbliżająca się transformacja, będąca de facto rewolucją w systemie energetyki, musi uwzględniać zarówno czynniki społeczne, jak i gospodarcze. Należy przy tym wyciągnąć wnioski z wcześniejszych procesów transformacji i odchodzenia od wydobycia węgla.Pięćdziesiąt lat wcześniej Niemcy postanowili, że odejdą od węgla w Zagłębiu Ruhry czy Zagłębiu Saary .- I rzeczywiście w grudniu 2018 roku zamknęli ostatnią kopalnię węgla kamiennego - przypomina dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej. - Mimo 50 lat działań i ogromnych środków obecnie w okolicach Kaiserslautern czy Dortmundu obserwuje się dwukrotnie wyższy poziom bezrobocia niż w innych częściach Niemiec.- Ważny będzie dialog rządu ze stroną społeczną w procesie ewolucji energetyki, która postępuje w Europie - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. - Trudno bowiem żyć mrzonkami, że zawsze będziemy opierać naszą elektroenergetykę na węglu kamiennym i brunatnym - dodaje.Porozumienie z 25 września wskazuje jasno, że Polska sygnalizuje zdecydowany zwrot ku wspólnej unijnej ścieżce polityki klimatycznej. Nasz plan powinien zostać odebrany przychylnie, bowiem w UE uwzględnia się specyfikę i realia poszczególnych krajów członkowskich.A węgiel jest nadal w miksie energetycznym Polski kluczowym paliwem, co jest również istotne z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego państwa. Szybsze odchodzenie od węgla z pewnością skutkowałoby olbrzymimi problemami na rynku pracy i dotknęłoby całą naszą gospodarkę.Rok 2049 i tak jest nieodległym terminem, biorąc pod uwagę ogrom zadań, jakie trzeba będzie wykonać oraz skalę problemów, jakie trzeba będzie rozwiązać, żeby w warunkach spokoju społecznego dokonać procesu energetycznej transformacji.Czytaj także: Elektrownie na Bałtyku to szansa dla polskich firm