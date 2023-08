Jak odchodzić od węgla, by jednocześnie nie zabrakło nam prądu?

Stajemy przed wyzwaniem gruntownej zmiany strukturalnej w energetyce. Wyłączać aktywa węglowe będzie można dopiero wtedy, kiedy zbudujemy dla nich realną alternatywę.

Aktywa węglowe spółek energetycznych w Polsce są w stanie ubezpieczyć potrzeby zasilania w energię elektryczną.

Na razie alternatywy dla węgla nie mamy, choć dużo mówi się ostatnio między innymi o atomie.

Aby zachować bezpieczeństwo energetyczne, czyli dostarczać odbiorcom energię elektryczną 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodni, trzeba mieć elektrownie dyspozycyjne cały czas.

- Z wszystkich prognoz energetycznych wykonywanych w świecie wynika, że zużycie energii elektrycznej w świecie do roku 2045 zwiększy się o 20 proc. Nie ma podstaw, żeby uważać, że ten wzrost nie nastąpi również w gospodarce polskiej - zaznacza Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - I to pomimo obniżenia energochłonności gospodarki oraz zmniejszenia zużycia energii w przemyśle, zwłaszcza ciężkim.

Wskazuje przy tym, że nikt nie kwestionuje potrzeby transformacji energetycznej.

- Polska to robi i to nawet z wyprzedzeniem, gdyż w roku ubiegłym dostawy energii z OZE przekroczyły 18 procent. My stajemy natomiast przed dylematem gruntownej zmiany strukturalnej w energetyce - przypomina Markowski. - Liczymy przy tym - zbyt optymistycznie - na energetykę jądrową, zupełnie nie uwzględniając samoczynnych wyłączeń w energetyce konwencjonalnej, czego będziemy świadkami w energetyce opartej na węglu kamiennym i brunatnym (chociażby ze względu na zmniejszoną sprawność energetyczną oraz coraz to bardziej rygorystyczne parametry ekologiczne).

Aktywa węglowe spółek energetycznych w Polsce są w stanie ubezpieczyć potrzeby zasilania w energię elektryczną

Jego zdaniem wiedza o tym, co się dzieje, musi sprowokować w Polsce - nadrzędną dla polityki energetycznej - doktrynę, że wyłączamy dopiero wtedy, kiedy zbudujemy realną alternatywę.

- Wyłączenia, które dokonują się samoistnie, spowodują u nas poważny kłopot w dostawach energii, czego najlepszym dowodem pierwsze półrocze bieżącego roku, kiedy to po raz pierwszy w historii staliśmy się importerem energii netto - podkreśla były wiceminister gospodarki.

- I to w relacji, kiedy import energii do Polski dwukrotnie przewyższa eksport. Aby nie popaść w zapaść cywilizacyjną z tytułu braku energii elektrycznej, naszym wyzwaniem - w skali państwa - jest raczej doganianie niż wyprzedzanie rzeczywistości energetycznej. Bez względu na to, jakie organizacje ekologiczne będą nam to doradzały - dodaje.

Aktywa węglowe spółek energetycznych w Polsce są w stanie "ubezpieczyć" potrzeby zasilania w energię elektryczną - na tym polega ich cenność. Na razie alternatywy węgla nie mamy, choć dużo mówi się u nas ostatnio między innymi o atomie.

- Nowe źródła nie pojawią się jutro. Potencjał energetyki brunatnej i kamiennej jest tu niezbędny - z zasadą: jak najwięcej generacji „zielonej” z ubezpieczeniem, kiedy nie wieje i nie świeci słońce, tym co mamy- ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu, ekspert ds. energetyki.

- Na razie bez węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej system nie wydoli. Zwiększa się generacja ozowa (z odnawialnych źródeł energii - red.), z zasoby odkrywek się kurczą. ale generacja z paliw stałych i gazu ziemnego pozostaje znacząca dla systemowych potrzeb regulacyjnych - dodaje Herbert Leopold Gabryś.

Aby zachować bezpieczeństwo energetyczne, trzeba mieć elektrownie dyspozycyjne cały czas

Jeszcze długo węgiel będzie nam potrzebny jako paliwo dla elektrowni i elektrociepłowni. Obecnie około 70 proc. energii elektrycznej jest wytwarzane z węgla, 20 proc. ze źródeł odnawialnych i około 7 proc. z gazu ziemnego.

- I my tego węgla tak łatwo nie zastąpimy, gdyż nie mamy niczego w zamian. A przecież - aby zachować bezpieczeństwo energetyczne, czyli dostarczać odbiorcom energię elektryczną 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodni - trzeba mieć elektrownie dyspozycyjne cały czas - wskazuje prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

- Mogą to być elektrownie jądrowe, lecz to u nas to odległa przyszłość i nie wiadomo, czy ich budowa w ogóle będzie zrealizowana. Mogą to też być elektrownie gazowe, ale perturbacje na gazowym rynku nie nastrajają optymistycznie. A zatem zostają nam tylko elektrownie węglowe - twierdzi.

Na światowym rynku węgla sporo się dzieje - wydobycie surowca znacząco się powiększa. Zużycie węgla w 2022 roku wzrosło o 3,3 proc. - do 8,3 mld ton, ustanawiając nowy rekord. Przy czym cały czas widać przesunięcie popytu na węgiel do Azji. W 2021 roku Chiny i Indie odpowiadały już za dwie trzecie światowej konsumpcji, co oznacza, że razem zużywały dwa razy więcej węgla niż reszta świata.

Cele klimatyczne schodzą w Azji na razie na dalszy plan, przede wszystkim bowiem liczy się zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności tamtejszych gospodarek. Najwięksi gracze, jak Chiny, Indie, USA i cała niemal Azja, radykalnie zwiększają produkcję i konsumpcję energii. Wyjątkiem jest Unia. Polityka klimatyczno-energetyczna Wspólnoty nie redukuje emisji światowych, a jedynie przesuwa je geograficznie.