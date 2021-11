Jak trwoga, to do węgla. Pokazał to szczyt klimatyczny

Kiedy masz wybór między ubóstwem energetycznym a emitowaniem dwutlenku węgla, to w pierwszym rzędzie chcesz zadbać o ciągłe i stabilne dostawy prądu dla swoich mieszkańców oraz gospodarki. Taki wniosek można postawić po ostatnim szczycie COP26 w Glasgow.

Za słabo wiało, więc włączyli elektrownię węglową

Powodem niedoboru energii w brytyjskim systemie była zbyt mała jej ilość produkowana przez farmy wiatrowe, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Był to kolejny przykład z ostatniego czasu, gdy niestabilne i nieefektywne odnawialne źródła energii musiały być wspomagane przez konwencjonalne elektrownie opalane węglem.- Światu narzucono pewną narrację o ociepleniu klimatu, która wynika z relacji biznesowych. Na globalnym ociepleniu klimatu świetnie się zarabia. W tym momencie ta narracja wszystko zdominowała. Jest to wielki biznes, z którym mamy do czynienia także w Polsce - wskazał prof. Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej na antenie Telewizji Trwam.Unia Europejska forsuje projekt neutralności klimatycznej w Europie, jednak emisja dwutlenku węgla na Starym Kontynencie to zaledwie 8 procent. - Wszystkie gospodarki europejskie produkują tylko 8 procent dwutlenku węgla. Gdybyśmy zredukowali emisję do 4 procent, to wciąż pozostają wysokoemisyjne Chiny, Indie, Brazylia i Rosja. Dlaczego podczas szczytu klimatycznego COP26 nie ma przedstawicieli Chin, Indii i Rosji? To spotkanie jest bezskuteczne. Proszę zwrócić uwagę, jakie emisje powoduje COP26. Przyleciały setki samolotów, prezydent Joe Biden przyjechał w kolumnie 85 samochodów. Ile dwutlenku węgla jest emitowane w związku ze szczytem klimatycznym w Glasgow? - pytał retorycznie prof. Władysław Mielczarski.W przypadku USA węgiel coraz częściej zastępował w ostatnich latach gaz łupkowy. Jednak w trakcie ostatnich siedmiu miesięcy cena gazu ziemnego w USA podwoiła się, zatem węgiel powrócił do łask.Utrzymujące się w ostatnim czasie ograniczenia podaży gazu oraz zmniejszone przepływy rosyjskie przez gazociąg jamalski do Niemiec spowodowały kolejne wzrosty jego cen. To z kolei pogorszyło opłacalność wytwarzania energii z gazu w stosunku do węgla.W Niemczech w ostatnich tygodniach nastąpił wzrost marży generacji w elektrowniach węglowych o różnej sprawności, a dostępne moce węglowe w całej Europie mogą pracować na poziomie zbliżonym do maksymalnego. Według ekspertów obecne ceny gazu, energii elektrycznej i węgla mogą wskazywać na to, że najbliższa zima będzie okresem dużego ryzyka.- To ciągłe powtarzanie o konieczności odchodzenia od węgla to demagogia, w UE idzie się w przeciwnym kierunku, niż to ma miejsce w innych częściach świata - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog. - Węgiel w świecie ma się dobrze, a takie kraje, jak chociażby Chiny Indie czy Rosja zamierzają znacząco zwiększyć wydobycie tego surowca - podsumowuje.Zobacz także: Piotr Pyzik powinien zakończyć jałowe dyskusje na temat górnictwa