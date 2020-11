Jak zagospodarować na rynku pracy odchodzących z kopalń górników?

Transformacja górnictwa spowoduje zmiany oraz konieczność wsparcia pracowników, którzy w założeniu zostaną najsilniej i bezpośrednio dotknięci jej skutkami. Wśród nich dominują osoby z wykształceniem średnim i udział ten jest wyższy niż wśród pracowników przemysłu. Relatywnie niższy, w stosunku do ogółu pracowników przemysłowych, jest też udział osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, jak i wykształceniem wyższym - zaznaczono w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych (IBS).

Co po kopalni?

Wymaga jednak monitoringu w celu utrzymania ciągłości pracy (co może być konieczne w związku z przeniesieniami pracowników między stanowiskami lub zakładami górniczymi). Pozwoli to w okresie przejściowym uzupełniać ewentualne luki kompetencyjne w zakładach górniczych i ułatwiać znalezienie alternatywnego zatrudnienia w kolejnych fazach transformacji. Dla powodzenia tego procesu istotna jest samoocena możliwości zdobycia zatrudnienia poza sektorem węglowym.Badania przeprowadzone w II kwartale 2019 r. na grupie 305 górników zatrudnionych w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) wskazały, że większość ankietowanych górników oceniała swoje kwalifikacje zawodowe jako umożliwiające zdobycie innej pracy w górnictwie lub w przedsiębiorstwie nie związanym bezpośrednio z wydobyciem i przeróbką węgla.Blisko 24 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich kwalifikacje stwarzają możliwości otrzymania nowej pracy poza górnictwem, ponad 35 proc. uważało, że raczej nie powinni oni mieć problemu na regionalnym rynku pracy.Odsetek pracowników PGG, którzy zdecydowanie negatywnie oceniali swoje szanse na zatrudnienie w innym niż dotychczasowe miejscu pracy wynosił ponad 9 proc. Ocena możliwości zdobycia pracy poza górnictwem związana była z posiadanym wykształceniem.Osoby pozytywnie oceniające swoje kwalifikacje zawodowe w większości posiadały wykształcenie średnie techniczne oraz zawodowe, a odsetek pozytywnych odpowiedzi w tych grupach pracowniczych wynosił odpowiednio 60 proc. i 59 proc.Przeszło 53 proc. osób, które ukończyły szkoły lub klasy o profilu górniczym oceniało swoje umiejętności jako stwarzające szanse na rynku pracy poza górnictwem. Jednocześnie największą polaryzację odpowiedzi zauważyć można wśród osób o najniższym poziomie wykształcenia.Drugim czynnikiem wpływającym na ocenę możliwości zatrudnienia poza górnictwem był wiek badanych pracowników. Najwyżej swoje kwalifikacje oceniały osoby w wieku 40 lat. Około 29 proc. ich odpowiedzi wskazuje na zdecydowanie pozytywną ocenę własnych kwalifikacji zawodowych w kontekście zmieniającego się rynku pracy, natomiast kolejnych 40 proc. na raczej pozytywną ocenę.Najniżej swoje kwalifikacje zawodowe oceniały osoby mające powyżej 50 lat. Około 29 proc. z nich twierdzi, że raczej nie ma szans na znalezienie pracy poza górnictwem węgla kamiennego, natomiast nieco ponad 14 proc. było tego pewne.W opinii pracowników górnictwa węgla kamiennego najważniejsze czynniki atrakcyjności zatrudnienia to wysokość wynagrodzeń oraz stabilność pracy. Ocena atrakcyjności poszczególnych czynników była zróżnicowana w zależności od grupy respondentów.Wynagrodzenie miało największe znaczenie dla ankietowanych z wyższym wykształceniem oraz osób o najkrótszym (6-10 lat) i najdłuższym stażu pracy (powyżej 16 lat), natomiast stabilność zatrudnienia była najistotniejsza dla osób, które ukończyły szkoły lub klasy o profilu górniczym oraz pracujących w górnictwie od 11 do 15 lat.Co istotne, poziom wykształcenia determinował też skłonność do akceptacji niewielkiej obniżki wynagrodzenia w nowym miejscu pracy. Osoby z wyższym wykształceniem były bardziej skłonne zaakceptować́ niższą pensję niż osoby z wykształceniem zawodowym lub osoby o długim stażu pracy w górnictwie (powyżej 16 lat).Jak wskazano w raporcie IBS, czynnikiem, który nie stanowił istotnej bariery w zmianie miejsca pracy była odległość i konieczność dłuższych dojazdów do pracy przy założeniu, że pozostałe warunki zatrudnienia (m.in. wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne itp.) się nie zmienią.Zobacz także: JSW wyczekuje pomocy. Bez niej może być ciężko