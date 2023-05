Jakoś zniknął temat bloku energetycznego w Ostrołęce

W Polsce będą przeznaczane duże środki na modernizację starych bloków węglowych. A blok C elektrowni na węgiel kamienny w Ostrołęce zburzono - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, były wicepremier i minister gospodarki.

Janusz Piechociński wskazuje, że będą w Polsce przeznaczane znaczące środki na modernizację starych bloków węglowych.

Przypomina też, że blok C elektrowni na węgiel kamienny w Ostrołęce zburzono.

Jakoś nie słychać debaty, że może szkoda zburzenia bloku w Ostrołęce, bowiem byłby on bardziej efektywny od starych bloków węglowych - zaznacza Janusz Piechociński.

Transformacja energetyczna to teraz często powtarzane sformułowanie. Jak się pan zapatruje na procesy dotyczące transformacji energetycznej?

- Pamiętajmy, że właściwie wszyscy realizują programy w zakresie efektywności energetycznej. A gospodarki Chin czy Indii powróciły na ścieżki wzrostu. W Chinach mamy do czynienia między innymi z rozwojem energetyki jądrowej, a także z rozwojem w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Oczywiście jest też wzrost wydobycia węgla. Ekologów martwi poziom wydobycia tego surowca na świecie. W ubiegłym roku to wydobycie wyniosło bowiem około 8,4 mld ton węgla. Niektóre gospodarki zwiększają wydobycie węgla, bowiem powróciły na ścieżkę wzrostu. Chiny odpowiadają za ponad połowę światowej produkcji stali. I jeżeli będą dynamizować produkcję, to będą także potrzebowały więcej węgla koksowego.

Patrząc na gospodarkę światową, trzeba również pamiętać o tym, że kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki) omijają sankcje nałożone na Rosję i wykorzystują sytuację. Przykładowo wiele rafinerii w Indiach pracuje na rosyjskim paliwie. Mówiąc o zmianach w sektorze energetycznym, należy mieć na uwadze, że będą też one wymuszane przez działania proefektywnościowe.

Przykładowo po chińskich drogach jeździ połowa wszystkich samochodów elektrycznych na świecie. W takim to poszło kierunku. A należy dodać, że nakłada się na to spadek cen w transporcie międzynarodowym. Towarzyszą temu między innymi dyskusje na temat wykorzystania wodoru.

W Chinach wiodące tematy to właśnie te dotyczące zużycia energii, czy technologii energetycznych

No tak, producenci oraz firmy transportowe skoncentrowali się na opracowaniu czystych technologii w transporcie morskim.

- I wymienia się tu między innymi ogniwa paliwowe na odnawialny wodór. Ostatnio byłem w Chinach, gdzie wiodące tematy to właśnie te dotyczące zużycia energii, technologii energetycznych, itd. W Europie pisze się na ten temat prace doktorskie, natomiast w Chinach czy w Korei Południowej to się po prostu robi.

I to składa się na proces gigantycznej transformacji. Nie wynika to tylko z kwestii związanych z polityką klimatyczną, ale z liczenia kosztów i uruchamiania nowych gałęzi przemysłu. W Azji pytają mnie często, jak przygotowujemy się do przejścia na produkcję samochodów elektrycznych.

A kiedy spojrzymy na polski miks energetyczny, to jak zapatruje się pan na rolę węgla w kolejnych latach?

- Będziemy znaczące środki przeznaczać na modernizację starych bloków węglowych. A blok C elektrowni na węgiel kamienny w Ostrołęce zburzono. Elektrownia C w Ostrołęce miała być u nas ostatnią dużą elektrownią węglową. Zakładano, że zostanie uruchomiona w 2024 roku i posłuży przynajmniej 40 lat.

Będą rzucane środki na modernizację starych bloków węglowych, a temat Ostrołęki jakoś zniknął. A może trzeba było nie burzyć tego bloku w Ostrołęce i zbudować go, żeby móc spalać węgiel bardziej efektywnie. Jakoś nie słychać debaty, że może szkoda zburzenia bloku w Ostrołęce, bowiem byłby on bardziej efektywny od starych bloków węglowych.

Zatem uciekamy z tematami, bajdurzymy coś o SMR-ach (SMR - small modular reactors, czyli małe modułowe reaktory jądrowe - przyp. red.). Natomiast pozostaje pytanie o przyszły kształt naszego miksu energetycznego i o to, jak zostaną sfinansowane niezbędne inwestycje. W polskim górnictwie są wysokie koszty wydobycia.

Ostatnio często słychać o podwyżkach, czy jednorazówkach dla górników z Polskiej Grupy Górniczej. Tyle że to się przecież przełoży na koszty wydobycia węgla. Tak się nieco "zakiwaliśmy", brakuje klarownych działań. Oczekiwałbym większego racjonalizmu oraz pragmatyzmu.

Mówi się teraz sporo o małych reaktorach jądrowych, a jakoś zniknął temat Ostrołęki

A czy powinno się zainwestować w odkrywkę węgla brunatnego Złoczew dla Elektrowni Bełchatów?

- Problem ze Złoczewem polega między innymi na tym, że u nas się zaczyna i kończy na różnego rodzaju rozgrywkach. KPO (Krajowy Plan Odbudowy - przyp. red.) jest nierealizowane. I na przykład zachodzi pytanie, czy PGE (Polska Grupa Energetyczna - przyp. red.) sama zrealizuje projekty dotyczące offshoru, czyli morskiej energetyki wiatrowej, skoro znaczna część środków z KPO miała pójść na projekty związane z szeroko pojętą energetyką.

U nas chodzi nie tylko o to, że jesteśmy mocno rozgadani i mocno skłóceni. Chodzi także o to, że znaczna część zaplecza menedżerskiego z łatwością ulega emocjom w sferze propagandy, zamiast zająć się odrobieniem lekcji domowych.

Pytał pan o Złoczew. Powtórzę: mówi się teraz sporo o małych reaktorach jądrowych, a jakoś zniknął temat Ostrołęki. I będą duże środki wydatkowane na modernizację starych bloków węglowych. Wiadomo, że trzeba się zastanowić nad stabilizacją systemu, bo przecież nie zawsze wieje wiatr i nie zawsze świeci słońce. Zatem coś musi być stabilizatorem tego systemu energetycznego. I tutaj trzeba się na coś zdecydować. Niektórzy kreślą scenariusze, że może za jakieś trzy lata sięgniemy po zasoby energetyczne Ukrainy. Tyle że nie wiadomo przecież, ile potrwa wojna na Ukrainie.

U nas propagandowo i płytko prześlizguje się po różnych tematach

A jak zapatruje się pan na perspektywy węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali, który wydobywają kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej?

- Akurat węgiel koksowy znajduje się na unijnej liście surowców strategicznych. Przypomnę tu tylko, że Jastrzębska Spółka Węglowa nabyła przed laty od ówczesnej Kompanii Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice. Wtedy mocno to krytykowano.

Natomiast dzisiaj widać, że sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej na pewno jest lepsza z tym aktywem, niż byłaby bez kopalni Knurów-Szczygłowice. Spoglądając na Jastrzębską Spółkę Węglową trzeba też mieć na uwadze to, że produkcja stali może się wynosić poza UE. A potem będą rosły emisje dwutlenku węgla z tytułu transportu z dalekich destynacji, zatem brniemy tu w paradoksy.

Jeżeli spojrzymy na kwestię wyścigu technologicznego, to tutaj UE będzie miała problemy. Generalnie rzecz biorąc, u nas propagandowo i płytko prześlizguje się po różnych tematach. Niestety do najbliższych wyborów parlamentarnych ten trend będzie się tylko pogłębiał. A stoimy naprawdę przed gigantycznymi wyzwaniami.

Rozmawiał: Jerzy Dudała