Janusz Kowalski: Ideologia zastąpiła zdrowy rozsądek

My jesteśmy wierni programowi Zjednoczonej Prawicy z lat 2015-2019. Tam nie było zgody na likwidację górnictwa. Niestety, godząc się - w grudniu 2020 roku - na podniesienie celu klimatycznego zaprzeczono wcześniejszym deklaracjom.

- Nie ma w Europie państwa, które zbudowałoby elektrownię jądrową w dwanaście lat. Założenie, że w 2033 roku będziemy mieli pierwszy blok jądrowy jest całkowicie nierealistyczne. Będziemy tracili suwerenność energetyczną. Będą przez to olbrzymie problemy na Śląsku, w okolicach Bełchatowa i wszędzie tam, gdzie funkcjonują branże energochłonne. Ideologia zastąpiła zdrowy rozsądek.- To ideologiczna decyzja podjęta pod dyktando komisarzy unijnych, którzy wymusili na polskich politykach decyzję o rezygnacji ze zdrowego rozsądku. To będzie szok dla gospodarki i rynku pracy, gdyż setki tysięcy miejsc pracy będą zagrożone.Zwróciłem się do ministra klimatu Michała Kurtyki z pytaniami: ile to będzie kosztowało i kto za tę rewolucję energetyczną zapłaci. A szacuje się ją na ok. 1 bilion 600 mld zł... Takie koszty będzie musiała ponieść polska gospodarka. W czasie pandemii ważne jest obniżanie kosztów życia, obniżanie podatków a nie brnięcie w kierunku podwyższania kosztów życia.Były apele wysuwane przez stronę społeczną, żeby zawiesić system handlu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. I nic nie dały. Uzależnimy się od importu energii. A gaz będziemy mieli z gazociągu Nord Stream II. Przyjdzie nam też importować technologie OZE z Niemiec.Taka rewolucja energetyczna uderzy w wyborców PIS-u. Ciężko bowiem zastąpić węgiel na wsiach czy w małych miasteczkach.- My jesteśmy wierni programowi Zjednoczonej Prawicy z lat 2015-2019. Tam nie było zgody na likwidację górnictwa. Niestety, godząc się - w grudniu 2020 roku - na podniesienie celu klimatycznego zaprzeczono wcześniejszym deklaracjom.Czekają nas znaczne podwyżki cen prądu i ciepła, inaczej bowiem nie da się sfinansować tej rewolucji energetycznej. A przecież trzeba ogrzać szpitale, szkoły... Ta rewolucja energetyczna będzie oznaczała zwiększenie kosztów funkcjonowania całego państwa.Uważam, że strona społeczna ma rację - powinniśmy dopominać się o polską ścieżkę transformacji. Nie możemy być karani za to, że produkujemy energię i ciepło z węgla. Koszty cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla dobiją naszą gospodarkę. To trzeba zmienić.Uważam też, że Elektrownia Ostrołęka C powinna być na węgiel. Widać bowiem zagrożenie, że trzeba będzie importować rosyjski gaz do tej elektrowni. W moim piśmie do ministra aktywów państwowych zarekomendowałem poważną rozmowę na ten temat z przedstawicielami strony społecznej.