Janusz Kowalski: mamy węgiel i nie musimy być zależni od importu surowców

Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej, wskazuje, że powinniśmy postawić na węgiel. Potrzebne są inwestycje w kopalniach, bowiem bez nich nie zdołamy zwiększyć wydobycia.

Janusz Kowalski wskazuje, że nie można zamykać do 2036 roku Elektrowni Bełchatów, która dostarcza nam 20 proc. energii.

Dlatego niezbędna jest między innymi inwestycja w odkrywkę węgla brunatnego Złoczew.

Jego zdaniem powinniśmy maksymalnie wydłużyć żywotność polskich kopalń.

- Należy jak najszybciej rozpocząć przyjęcia górników do polskich kopalń i zacząć inwestycje. Bez tego nie da się zwiększyć krajowego wydobycia. Konsekwencją braku decyzji w tej sprawie będzie to, co już widzimy: brak węgla dla milionów mieszkańców miast i wsi, jego gigantyczne i zarazem skandaliczne ceny oraz uzależnienie od niestabilnego importu tego surowca - zaznacza Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej, cytowany w „Naszym Dzienniku” z 30 czerwca 2022 roku.

- Stąd nasza inicjatywa, żeby cofnąć tę decyzję o likwidacji kopalń do roku 2049. Powinniśmy maksymalnie wydłużyć żywotność polskich kopalń - dodaje.

Poseł wskazuje przy tym, ze jest to kwestia naszej racji stanu, bezpieczeństwa energetycznego, ale również dalszego funkcjonowania naszej gospodarki.

Musimy samemu podjąć decyzje

- Refleksja w tej sprawie pojawia się już w Niemczech, Holandii czy Austrii, ale my przede wszystkim musimy podejmować - bez oglądania się na innych - najlepsze decyzje leżące w naszym interesie. Jako jedyne państwo w UE mamy tak duże pokłady węgla kamiennego, jako jedno z trzech - obok Niemiec i Czech - mamy pokłady węgla brunatnego. I w naszym interesie jest eksploatacja posiadanych zasobów - podkreśla Janusz Kowalski, cytowany w „Naszym Dzienniku” z 30 czerwca.

- To kwestie, które trzeba zrewidować i cofnąć - zaznacza Janusz Kowalski.

- Przed tym kryzysem, który właśnie ma miejsce, my jako Solidarna Polska ostrzegaliśmy. Ostrzegaliśmy przed postawieniem na gaz, odchodzeniem od węgla czy przyjmowaniem unijnych postulatów dotyczących Zielonego ładu i Fit for 55. To wszystko prowadzi do uzależnienia Polski od importu surowców i powoduje kryzys energetyczny w naszym kraju. A Polska wcale nie musi być zależna od importu surowców, gdyż posiadamy własny surowiec: węgiel - podkreśla Janusz Kowalski.

