Janusz Piechociński wskazał najlepszego kandydata na premiera. Nie jest z PSL

Problemem jest to, jak szybko będzie powstawał nowy rząd - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, były wicepremier i minister gospodarki z ramienia PSL. Za naturalnego kandydata na premiera uważa Donalda Tuska.

Janusz Piechociński wskazuje, że w ostatnich ośmiu latach pogorszono w Polsce jakość stanowienia prawa.

Dzisiaj otoczenie polskiej przedsiębiorczości, szczególnie tej małej i średniej, jest najbardziej niekorzystne od 1990 roku. Wzrosły koszty małych i średnich firm - zaznacza Janusz Piechociński.

Zwraca uwagę, że przez ostatnie osiem lat mieliśmy w Polsce nakręcanie sympatii społecznych poprzez konsumpcję. A przy tym liczono, że koniunktura zrobi się sama.

Donald Tusk jest naturalnym kandydatem na premiera, ale będzie musiał się napracować

- W znacznej części postawa społeczna była taka, że wyborcy głosowali za Trzecią Drogą, w tym za PSL-em przeciwko PiS-owi - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, były wicepremier i minister gospodarki, zapytany przez nas o to, czy PiS mógłby wejść w koalicję z PSL-em.

- Głosowali przeciwko arogancji władzy, przeciwko zadłużaniu państwa. Jeżeli chodzi o utworzenie nowego rządu przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę, to nie dostrzegam jakichś zagrożeń. Natomiast problemem jest to, jak szybko będzie powstawał nowy rząd. Widać już, że będzie to robione tak, by powstał on jak najpóźniej. Przez ostatnie osiem lat było nakręcanie sympatii społecznych poprzez konsumpcję, było życie na kredyt. A przy tym liczono, że koniunktura zrobi się sama. Przed nową władzą stoją gigantyczne wyzwania. Rządzić będzie skomplikowana koalicja, która nie będzie miała sympatii ze strony prezydenta - wskazuje Janusz Piechociński.

Pytamy również Janusz Piechocińskiego o to, czy legislacja po sformułowaniu nowego rządu nie spowolni.

- Była już szybka legislacja, wystarczy wspomnieć Polski Ład - odpowiada Janusz Piechociński.

I przypomina, że Polski Ład był zdecydowanie nieudaną zmianą przepisów podatkowych, która nie osiągnęła skutków zamierzonych przez autorów. Wprowadzono ją bowiem nazbyt pospiesznie, a także bez realnych konsultacji.

- Pogorszono jakość stanowienia prawa w ostatnich ośmiu latach - ocenia Janusz Piechociński. - A dzisiaj otoczenie polskiej przedsiębiorczości, szczególnie tej małej i średniej, jest najbardziej niekorzystne od 1990 roku. Wzrosły koszty małych i średnich firm - zaznacza.

- Trzeba przywrócić racjonalność dialogu z Komisją Europejską. Jeżeli szybko nie nastąpi odblokowanie środków z KPO, to przepadnie znaczna część środków dotacyjnych - wskazuje Piechociński.

Pytamy też Janusza Piechocińskiego o to, kto mógłby zostać premierem nowego rządu.

- W sposób naturalny, by wyeliminować pola napięć, nasuwa się tu Donald Tusk. To byłoby lepsze od eksperymentowania - zaznacza.

- Generalnie trzeba będzie mieć wielki potencjał zarówno zdrowia, jak i kompetencji, żeby wchodzić do nowego rządu. Wystarczy choćby pomyśleć o problemach tego, kto przejmie resort po Jacku Sasinie - dodaje Piechociński.

Według Piechocińskiego skala destrukcji, zadłużenia oraz rozhuśtania gospodarki jest porażająca

- Dlaczego nie powstała Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli NABE? Bo nie było na nią środków. W kontekście NABE trzeba będzie się wszystkiemu wnikliwie przyjrzeć i zobaczyć również, czy wszystko zostało uzgodnione z Komisją Europejską - podkreśla Janusz Piechociński.

- Skala destrukcji, zadłużenia oraz rozhuśtania gospodarki jest porażająca. Polski nie stać na to, że ta koalicja przez dwa miesiące nie stworzy rządu. Jak ten nowy rząd będzie w grudniu, to zachodzi pytanie, ile będzie miał ważnych decyzji już na 1 stycznia 2024 roku - wskazuje były wicepremier.

Zaznacza przy tym, że prezydent Andrzej Duda powinien zaprosić liderów ugrupowań politycznych po ogłoszeniu ostatecznych informacji z wynikami wyborów. Powinien skrócić, a nie wydłużyć proces przekazywania władzy, czyli dać możliwość tworzenia rządu tej sile, która jest w stanie uzyskać wotum zaufania.

Pytamy także o przyszłość polskiego górnictwa.

- W przypadku polskiego górnictwa mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której górnicze związki zawodowe wykorzystały wysokie ceny węgla i koniunkturę na rynku międzynarodowym do walki o premie i podwyżki. Natomiast koszty wydobycia polskich producentów węgla znacząco wzrosły - mówi Piechociński.

- Poza tym trzeba też pamiętać o dramatycznych sygnałach płynących ze spółek budowlanych. Wiele z nich boryka się bowiem z brakiem płynności - przypomina Janusz Piechociński.