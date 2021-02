Janusz Piechociński: związkowcy współodpowiedzialni za stan górnictwa

- Związkowcy nie czują się odpowiedzialni za sytuację w górnictwie. Wychodzą z założenia, że napnie się muskuły i wyrwie jakieś pieniądze. W latach wysokich cen węgla ulegano presji wzrostu płac, który nie był poprzedzony wzrostem wydajności. Teraz mamy tłumaczenie, że Unia Europejska przyjęła wredne rozwiązania - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, były wicepremier i minister gospodarki.

W PEP 2040 zadeklarowano bardzo wiele. Trwają licytacje na słowa, ile będzie kosztowała transformacja energetyczna. Plany dotyczące energetyki jądrowej są, ale w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej decyzji nie ma.Jest bardzo wiele słów, natomiast brakuje konkretnych działań. W lutym 2016 roku rząd przyjął program Morawieckiego. Mówiono o wielkich środkach na rozwój, w tym na energetykę, miał powstać polski samochód elektryczny. A rzeczywistość jest taka, że kilka miesięcy temu prezes PGE wskazywał, że jeżeli nie nastąpi wydzielenie aktywów węglowych z energetyki, to PGE może utracić płynność finansową.Czytaj również: Janusz Kowalski: Ideologia zastąpiła zdrowy rozsądek - Związkowcy nie czują się odpowiedzialni za sytuację w górnictwie. Oni wychodzą z założenia, że jak zajdzie taka potrzeba, to napnie się muskuły i wyrwie jakieś pieniądze na górnictwo. Kiedy przed laty była koniunktura i wysokie ceny węgla, to ulegano presji wzrostu płac. A przecież ten wzrost płac w górnictwie nie został poprzedzony wzrostem wydajności. Teraz mamy tłumaczenie, że Unia Europejska przyjęła wredne rozwiązania.Związkowcy będą teraz hałasować o Ostrołękę C czy o Dolną Odrę. Jednakże po 2015 roku nie podejmowano żadnych działań w górnictwie. Zgodzono się na dyktat związkowy w sektorze węglowym i liczono, że sytuacja się kiedyś poprawi i będzie lepiej. Ale okazało się, że wcale nie jest lepiej. Przejęto w energetyce w 2017 roku stare aktywa od EDF-u. Czy trudno było przewidzieć, czym to się skończy?! Jaki jest bilans ekonomiczny tamtych decyzji? Kupowanie przestarzałych aktywów to zbrodnia.Na początku 2020 roku trąbiono o porozumieniu ze związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej w zakresie podwyżek płac o 6 proc. Podawano, że koszt podwyżek w PGG to około 270 mln zł w skali roku. A przecież związkowcy dobrze wiedzieli, że pogarszają się warunki funkcjonowania górnictwa.Związkowcy są odpowiedzialni na równi z politykami ekipy rządzącej za stan górnictwa. Teraz mamy z kolei walkę o wysokość odpraw. To idzie się, jak widać, w kierunku skonfliktowania górników z resztą Polski.Co będzie z inwestycjami w energetyce? Żeby sięgnąć po środki unijne, trzeba też mieć wkład własny. A w kiepskiej sytuacji zaczyna też być sektor bankowy i to jeszcze przed rozwiązaniem problemu frankowiczów.- Ta władza będzie zręcznie szukała wroga. Będzie działanie na zasadzie: tym odbierzemy, a tamtym dodamy. A wzrost cen galopuje. Dotyczy to energii, wywozu śmieci, żywności.Przyznam, że jestem przerażony tym, co teraz dzieje się w polityce. Jest nawarstwienie problemów. A także na zewnątrz mają problemy gospodarcze w związku z pandemią koronawirusa. Mamy na przykład duży eksport do Niemiec. I zachodzi pytanie, ile niemiecka gospodarka będzie u nas kupować i jak to się będzie przedstawiać na tle ostatnich lat?Zobacz także: "Górnicze związki silne słabością i niekompetencją adwersarzy" - Barbara dobrze się w górnictwie kojarzy, przecież św. Barbara jest patronką górników. A tak na poważnie - w przypadku węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali, rysują się dobre perspektywy. Poza tym, może łatwiej będzie zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozmawiać ze związkami zawodowymi, obserwując dramat i agonię Polskiej Grupy Górniczej.Trzeba pilnować kwestii kosztowych, ponadto zająć się kwestiami dotyczącymi organizacji pracy. Trzeba też wnikliwie przyjrzeć się strukturze zatrudnienia w sektorze węglowym. W górnictwie nie ma już obecnie miejsca na podwyżki płac, a postulaty podwyżek pewnie się pojawią, bo ceny wokoło - a co za tym idzie koszty utrzymania - rosną.Trzeba też pamiętać o trudnej sytuacji na zapleczu górnictwa. Zagrożone płatności, brak płynności. Szczególnie te mniejsze firmy mogą mieć wielkie problemy. Ważne byłoby wsparcie ekspansji firm zaplecza na rynkach zagranicznych - między innymi w ekspansji w Indiach, Wietnamie czy w Indonezji.. Tym bardziej, że nasze firmy okołogórnicze są znane i doceniane za granicą.