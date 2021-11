Janusz Smoliło nowym prezesem Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Janusz Smoliło został nowym prezesem Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), zajmującej się likwidacją i zagospodarowaniem majątku dawnych zakładów górniczych - zdecydowała w sobotę rada nadzorcza firmy. Dotąd Smoliło był wiceprezesem SRK, odpowiedzialnym za sprawy likwidacji kopalń.

Nowy szef firmy zastąpi Janusza Gałkowskiego, odwołanego z tej funkcji 23 października br. W sobotę rada nadzorcza przesłuchała trzech kandydatów, którzy wzięli udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa spółki.

"Przeprowadziwszy rozmowy z trzema kandydatami na stanowisko prezesa zarządu SRK, Rada Nadzorcza dokonała wyboru i powierzyła to stanowisko panu Januszowi Smolile, dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu ds. likwidacji kopalń" - poinformował PAP rzecznik spółki restrukturyzacyjnej Wojciech Jaros.

Janusz Smoliło zasiada w zarządzie SRK od lipca ubiegłego roku. Wcześniej był dyrektorem należącej do SRK likwidowanej kopalni Centrum w Bytomiu. Na zwolnione przez Smoliłę stanowisko wiceprezesa ds. likwidacji kopalń prawdopodobnie wkrótce ogłoszony będzie nowy konkurs.

Nowy prezes SRK jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalistą w zakresie górnictwa i inżynierii środowiska, ma m.in. specjalistyczne uprawnienia kierownika ruchu zakładu górniczego. Od czerwca 2015 r. pracował w oddziałach SRK: likwidowanych kopalniach Kazimierz-Juliusz, Pokój I i Centrum. Wcześniej był związany zawodowo m.in. z Katowickim Holdingiem Węglowym, kopalnią Kazimierz-Juliusz, kopalnią Jan Kanty oraz przedsiębiorstwami robót górniczych i firmami świadczącymi usługi dla kopalń.

W dwuosobowym obecnie zarządzie SRK pozostaje także wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Radosław Wojtas, który dotąd - od czasu dymisji poprzedniego szefa spółki - pełnił obwiązki jej prezesa.

Odwołany w październiku ze stanowiska Janusz Gałkowski kierował pracami zarządu SRK przez ostatnie trzy lata - od października 2018 roku. W lipcu ub. roku rozpoczął drugą kadencję na stanowisku prezesa. Przyczyn jego odwołania nie podano.

Korzystająca z budżetowych dotacji SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. Od 2015 r. do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW) oraz część kopalni Mysłowice-Wesoła.

1 października br. Sejm znowelizował tzw. ustawę górniczą, wydłużającą do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela przedłuża też regulacje dotyczące osłon dla górników. Nowelizacja, podpisana niedawno przez prezydenta, wejdzie w życie 1 grudnia br.

W oparciu o znowelizowaną ustawę w SRK będą likwidowane ruchy górnicze Pokój oraz Jastrzębie III, a z przewidzianych w ustawie osłon socjalnych skorzysta maksymalnie ponad 3,7 tys. pracowników. Podczas urlopów górniczych mają oni otrzymywać 80 proc. wcześniejszego wynagrodzenia, a wielkość jednorazowych odpraw pieniężnych będzie podniesiona do 120 tys. zł na rękę.