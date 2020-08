Janusz Steinhoff: Kwestia likwidacji nierentownych kopalń wróci

11 sierpnia w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie odbędzie się pierwsze, plenarne spotkanie zespołu, który będzie opracowywał zasady transformacji sektora górniczego w korelacji z transformacją energetyki w Polsce. Jednym z najpilniejszych zadań jest przygotowanie programu naprawczego dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG). - Dobrze, że ruszą prace nad programem dla branży, od początku tak to właśnie powinno wyglądać - komentuje dla portalu WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

Jego zdaniem obie strony muszą zacząć poważnie rozmawiać, dotyczy to zarówno związkowców, jak i rządzących. - Niestety dotąd zaklinano rzeczywistość, mówiono, że górnictwo może być kołem zamachowym gospodarki. Rząd musi teraz wyjść z tej trudnej sytuacji i z kleszczy populizmu, z jakim mieliśmy do czynienia w trakcie kampanii wyborczej - zaznacza Steinhoff.Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych pytany niedawno w Polsacie News o plan restrukturyzacji kopalń powiedział: "rozumiem, że nikt nie chciałby uczestniczyć w takim procesie jak zamykanie kopalń, ja też bym nie chciał w tym uczestniczyć".- To nie jest mój wybór, to nie jest moje widzimisię, to jest niestety twarda konieczność wobec tego, co dzieje się wokół Polski, wobec polityki klimatycznej, tego, że przechodzimy przyspieszony jednak proces transformacji energetycznej wymuszony na nas przez instytucje europejskie, nie możemy od tego abstrahować - podkreślił Jacek Sasin.Jak widać przed zespołem, który do końca września ma wypracować plan naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej i całego górnictwa, wyjątkowo trudne zadanie. Górnictwo to nadal znaczący pracodawca. Branża to bowiem nie tylko kopalnie, ale też spółki zaplecza górniczego i jednostki naukowo-badawcze pracujące na rzecz sektora. Trzeba o tym pamiętać przygotowując plan naprawczy.Zobacz także: Na rynku nie ma złudzeń. Nie obejdzie się bez likwidacji niektórych kopalń PGG