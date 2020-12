Janusz Steinhoff o nowym planie redukcji emisji CO2

Należy zintensyfikować prace nad koncepcją zmian strukturalnych w energetyce oraz kontynuować program wsparcia prosumenckich inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. Skłaniać do tego powinny nowe wyzwania wynikające z przyjęcia znacznie bardziej ambitnych planów redukcji emisji CO2 - zaznacza Janusz Steinhoff, minister gospodarki w Gabinecie Cieni Business Centre Club (BCC), były wicepremier i minister gospodarki.

Pozytywy i negatywy

Restrukturyzacja sektora wytwarzania elektroenergetyki powinna być skorelowana z redukcją potencjału wydobywczego w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego.Należy jego zdaniem też kontynuować funkcjonujący program wsparcia prosumenckich inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. Program ten okazał się wyjątkowo skuteczny - dynamika przyrostu nowych mocy wytwórczych w tych instalacjach była wysoka – w efekcie sumaryczna moc zainstalowanych w naszym kraju źródeł fotowoltaicznych przekroczyła 3 GW.- Pozytywnie oceniam opracowanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu ustawy o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej i przekazanie jej do Sejmu. Przyjęcie tej ustawy przez Sejm otworzy możliwość, zgodnie z regulacjami UE, udzielenia pomocy publicznej inwestycjom w farmy wiatrowe zlokalizowane w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku - wskazuje Steinhoff.Zapisy ustawy przewidują m.in. wsparcie środkami publicznymi tych inwestycji, których wartość w ramach tzw. I etapu szacuje się na ok. 120-130 mld zł. Planowana sumaryczna moc zainstalowanych mocy wytwórczych w tych instalacjach to 5,9 GW. 2. Długofalowym wsparciem dla inwestycji w morskie farmy wiatrowe będzie również zapowiedziane przez Ministerstwo Rozwoju, Budownictwa i Technologii stworzenie Funduszu Energetyki Morskiej. Zadaniem tego funduszu będzie długoterminowe (ok. 30 lat) finansowanie dłużne ok. 70 proc. wartości inwestycji w off shore.- Negatywnie oceniam zapowiedź kolejnej akwizycji PKN Orlen, czyli Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Argumenty, które przemawiają przeciwko tej, realizowanej za zgodą Ministerstwa Aktywów Państwowych, operacji są podobne do przedstawionych w odniesieniu do inkorporacji grupy Lotos, a które okazały się zbieżne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej - wskazuje Steinhoff.Jego zdaniem decyzja zarządu i Ministerstwa Aktywów Państwowych o łączeniu tych podmiotów z punktu widzenia funkcjonowania konkurencyjnych rynków jest nieracjonalna.- A przyczyny jej podjęcia w kontekście polityki gospodarczej państwa należy ocenić jako nieuzasadnione, jako kolejny przejaw powrotu do ręcznego sterowania gospodarką. Apeluję do Ministra Rozwoju, Budownictwa i Technologii o przeprowadzenie analizy tej operacji i zajęcie stanowiska w tej sprawie - podkreśla Steinhoff.Zobacz też: Barbara Piontek, PGG: Nie wolno się zgodzić na szokową transformację