Janusz Steinhoff: Politycy traktują górników instrumentalnie, by pozyskać ich głosy

W czasie dobrej koniunktury, kiedy były wysokie ceny węgla, nie trzeba było się napawać zadowoleniem. Nierentowne kopalnie można było w sposób zaplanowany likwidować, alokując ludzi. Jednak tego nie zrobiono. Teraz płacimy cenę za nieodpowiedzialność - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

- Jedynym wyjściem jest poważny dialog między rządzącymi i partnerami społecznymi. Ja za całą tę złą sytuację w górnictwie nie obwiniam związkowców, lecz rządzących, którzy często mamili populistycznymi hasłami i obietnicami bez pokrycia.A poziom wydobycia u nas z roku na rok spada. Nie są też budowane nowe kopalnie. Poza tym wątpię, żeby przy tych cenach i uwarunkowaniach pojawili się inwestorzy. A rządzący płacą cenę za zaklinanie rzeczywistości. Górnicy mogą się czuć oszukani.System górniczych wynagrodzeń powinien być uproszczony. Ponadto część płac powinna być uzależniona od uzyskiwanych wyników. Jak długo można o tym wszystkim mówić?! Żadne zmiany nie zostały wprowadzone.- Dokładnie tak. Jednak tutaj także nic nie zrobiono. Politycy traktują górników instrumentalnie, żeby pozyskać głosy w kampanii wyborczej. To smutne, ale tak właśnie jest.Rządzący powinni się za tę branżę zabrać w odpowiedzialny sposób. A partnerzy społeczni powinni weryfikować przedstawiane przez polityków teorie i warianty, bowiem często są one nastawione tylko na przetrwanie przez krótki czas. Niestety, fala populizmu zalewa górnictwo od lat.