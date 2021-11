Jarosław Grzesik, Solidarność: COP26 nie będzie miał dla nas żadnych skutków

Według mnie ta konferencja nie będzie miała dla nas żadnych skutków. Deklaracja końcowa COP26 jest tak "miękka" w treści, że w zasadzie, na nasze szczęście, nic nie znaczy - ocenia ostatni szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ Solidarność.

- Miałem możliwość uczestniczenia w kilku konferencjach tego typu i nigdzie nie było takiego bałaganu, jak w Glasgow - zaznacza Grzesik. - Zaczęło się od tego, że przed rozpoczęciem COP26 organizatorzy zaapelowali do całego świata, by mimo czwartej fali pandemii koronawirusa śmiało przyjeżdżać i brać udział we wszystkich wydarzeniach okołokonferencyjnych na miejscu. Okazało się jednak, że w Wielkiej Brytanii obowiązują liczne obostrzenia sanitarne, z których uczestników COP26 nie wyłączono. Każdy uczestnik konferencji otrzymał pakiet testów do indywidualnego wykonywania i każdego dnia musiał sobie taki test wykonać, po czym jego wynik należało zarejestrować w rządowym systemie - dodaje.I wyjaśnia, że dopiero na podstawie SMS-a stanowiącego potwierdzenie rejestracji w systemie można było przejść przez pierwszą bramę i poddać się kontroli osobistej oraz kontroli dokumentów. Wszędzie ustawiały się gigantyczne kolejki.- Mało tego, czasami już po przejściu tych wszystkich etapów kontroli okazywało się, że w niektórych spotkaniach nie można było wziąć udziału i to mimo otrzymania zaproszenia. Dostawało się wiadomość o możliwości uczestniczenia w danym wydarzeniu wyłącznie drogą internetową, co równie dobrze można byłoby zrobić z Katowic - zaznacza Grzesik, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Samo miasto też było słabo przygotowane do przyjęcia takiej liczby uczestników. Bardzo wielu z nich było zakwaterowanych w odległym Edynburgu i codziennie dojeżdżało po półtorej godziny pociągiem czy autobusem. Organizacyjnie - klapa - ocenia Jarosław Grzesik.Czytaj także: Nie widać końca węglowej gorączki. Polscy producenci jednak nie skorzystają