Jarosław Grzesik w Turowie: takie cacko nie może się zmarnować!

Mogę Was zapewnić w imieniu Solidarności, ale także innych związków, że nie pozwolimy na to, by to cacko, jakim jest nowy blok się zmarnowało - mówił w Turowie Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenia Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (KSGiE). Spotkanie członków Rady było okazją do wizyty w miejscowej elektrowni, gdzie w maju tego roku został oddany do użytku jeden z najnowocześniejszych bloków energetycznych w świecie.

Miejsce spotkania Rady Sekretariatu nie było przypadkowe.

Od wielu tygodni jesteśmy świadkami sporu, jaki toczy się wokół Turowa pomiędzy rządami Polski i Czech.

W lutym czeskie władze skierowały do unijnego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) skargę związaną z kopalnią węgla brunatnego Turów.

Zadbać o własny interes