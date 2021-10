Jarosław Zagórowski: Na czym powinna się teraz skoncentrować JSW

Obawiam się, że Jastrzębska Spółka Węglowa nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Dostarcza bowiem zbyt małe ilości zarówno węgla koksowego, jak i koksu - w stosunku do wcześniej zawartych umów - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jarosław Zagórowski, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Sytuacja w Chinach może ulec zmianie, co z kolei może się przełożyć na zmianę cen węgla koksowego i koksu. Mimo uprzywilejowanej pozycji w Europie Jastrzębska Spółka Węglowa będzie się w kolejnych latach mierzyć z producentami węgla koksowego z Australii, USA, Kolumbii czy Rosji, którzy mają niższe koszty oraz wyższą wydajność w produkcji węgla koksowego.Jeżeli chodzi o koks, to JSW jest na światowym poziomie, ale istotne będą inwestycje w odbudowę baterii i instalacji towarzyszących, pozwalających wykorzystać gaz koksowniczy.- W ostatnim czasie inwestycje w odbudowę baterii koksowniczych realizowały koksownie nienależące do Jastrzębskiej Spółki Węglowej - mówię tu o Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria oraz o Koksowni Częstochowa.Odnoszę wrażenie, że koksownie Jastrzębskiej Spółki Węglowej zaniedbały poziom inwestycji, a ten niewykorzystany czas będzie się mścił.Będą bowiem w Grupie JSW niedobory koksu w okresie koniunktury. Jastrzębska Spółka Węglowa powinna być rtak elastyczna, żeby móc reagować odpowiednio w czasie koniunktury oraz dekoniunktury.Czytaj także: Węgiel na rozdrożu. JSW oraz Węglokoks wymyślają się na nowo - Dzisiaj mogę powiedzieć, że błędem było wstrzymywanie robót przygotowawczych, po trzech miesiącach niedobory w zakresie frontów wydobywczych były już bowiem takie, że trzeba było później odrabiać je przez półtora roku... Zatem widać, jak dużą bezwładność mają procesy produkcji węgla w powiązaniu z procesami inwestycyjnymi.Żałuję również, że jako przemysł - wspólnie z polskimi uczelniami - nie przygotowaliśmy dotąd modeli uśpienia/hibernacji kopalń. Nawiązuję tu do kopalni Krupiński, która przeszla w stan likwidacji; a można ją było uśpić na pewien czas; ta kopalnia przez wiele lat miała najlepsze wskaźniki wydajnościowe w JSW.Chodzi mi o model utrzymania dostępu do zasobów i utrzymania kluczowej infrastruktury - przy minimalnym koszcie jej zabezpieczenia; tak, żeby można było w miarę sprawnie wznawiać produkcję w okresach koniunktury i wysokich cen węgla.Wszyscy wiemy, że to trudne. Ale też nie przyłożyliśmy się do tego, aby określić, ile to może kosztować. Obecna sytuacja na rynku węgla koksowego oraz węgla energetycznego pokazuje, że nic nie jest pewne. Mimo krytyki węgla osiąga on dziś wysokie ceny i jest poszukiwanym na rynkach produktem.- Nie warto. Jastrzębska Spółka Węglowa to marka szanowana przez otoczenie i przez odbiorców. Nie widzę powodu, żeby wstydzić się tego, że produkuje się dobry węgiel. A instytucje finansowe doskonale rozumieją biznes JSW i wiedzą, do jakich celów służy węgiel koksowy. Natomiast potencjał zmian leży chociażby w kosztach i efektywności funkcjonowania.- Nie oceniam, ponieważ bezpośrednio nie mam teraz żadnych kontaktów i relacji... Z perspektywy czasu mogę dziś stwierdzić, że wśród liderów związków zawodowych działających w kopalniach i koksowniach Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej było wielu racjonalnych ludzi.