Jarosław Zagórowski studzi zapał związkowców w kwestii podwyżek w JSW

Nie dziwi postulat wzrostu wynagrodzeń w obliczu szalejącej inflacji. Natomiast wielkość tego wzrostu powinna być uzależniona od wskaźnika inflacji i wzrostu wydajności - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Jarosław Zagórowski, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jarosław Zagórowski wskazuje, że w przyszłości ceny węgla koksowego mogą nie być tak korzystne z powodu ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego.

Jego zdaniem powinno to być uwzględnione przy planowanym wzroście kosztów funkcjonowania spółki spowodowanym wzrostem wynagrodzeń.

Należy zwrócić uwagę na to, że nie jest to premia jednorazowa, ale wzrost kosztów, który będzie oddziaływał na finanse JSW w latach przyszłych - podkreśla Jarosław Zagórowski.

Nie chodzi o premię jednorazową, ale wzrost kosztów JSW na lata

Jak ocenia pan postulat podniesienia wynagrodzeń o 25 proc., wysunięty przez reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, czyli Solidarność, Federację Związku Zawodowego Górników JSW oraz Kadrę?

- Nie dziwi postulat wzrostu wynagrodzeń w obliczu szalejącej inflacji. Natomiast wielkość tego wzrostu powinna być uzależniona od wskaźnika inflacji i wzrostu wydajności. Zawsze uważałem, że wzrost wynagrodzeń powinien być powiązany ze wzrostem wydajności.

W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej, mimo że dziś mamy do czynienia z olbrzymimi przychodami i zyskami podyktowanymi przez rynek węgla koksowego w ostatnim okresie, to jednak przestrzegam, że w przyszłości ceny mogą nie być tak korzystne z powodu ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego.

I to powinno być wzięte pod uwagę przy planowanym wzroście kosztów funkcjonowania spółki spowodowanym wzrostem wynagrodzeń. Należy zwrócić uwagę na to, że nie jest to premia jednorazowa, ale wzrost kosztów, który będzie oddziaływał na finanse JSW w latach przyszłych.

Niektórzy się śmieją, że pewnie teraz przedstawiciele zarządu Polskiej Grupy Górniczej dzwonią do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i mówią, żeby nie zgadzał się na podwyżki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w takiej wysokości, bo zaraz będzie efekt domina i również w Polskiej Grupie Górniczej związki wysuną zbliżone postulaty płacowe. Co pan o tym sądzi?

- To jest oczywiste. Zawsze występowała taka sytuacja, że pierwsze podwyżki związki zawodowe wymuszały w Jastrzębskiej Spółce Węglowej z uwagi na lepszą sytuację spowodowaną cenami węgla koksowego. A negatywne skutki tych podwyżek widzieliśmy później w innych spółkach, których kopalnie nie produkowały węgla koksowego. Centrale związkowe powinny to również brać pod uwagę.

Należy zachować się odpowiedzialnie i dobrze przeanalizować przyszłość firmy

Czy pańskim zdaniem w JSW będzie taka, 25-procentowa podwyżka wynagrodzeń?

- Nie wiem. Proponuję zachować się odpowiedzialnie i dobrze przeanalizować przyszłość firmy. I to, co przyniesie rynek węgla koksowego. A na pewno uważam, że te wzrosty wynagrodzeń pracowników powinny być powiązane z efektywnością ich pracy.

A gdyby pan był teraz prezesem zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to zgodziłby się na podwyżki w wysokości 25 procent?

- Na aż takie to nie zgodziłbym się. Kierowałbym się tą logiką, o której powiedziałem już wcześniej.

Od lat nie brak opinii, że akurat związki w JSW stanowią przykład skutecznego działania. Co pan o tym sądzi?

- Tak, w wymuszaniu są te związki skuteczne. Ale czy jest to odpowiedzialne zachowanie, to już inna sprawa.

Rozmawiał: Jerzy Dudała