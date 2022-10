Jarosław Zagórowski: sytuacja w górnictwie jest efektem sabotażu gospodarczego

Obecna sytuacja w górnictwie węgla kamiennego jest efektem sabotażu gospodarczego prowadzonego w ostatnich latach. Ten sabotaż polegał m.in. na zamykaniu kopalń - mówi Jarosław Zagórowski, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Jarosław Zagórowski mówi, że pogorszyły się wskaźniki wydajnościowe i efektywnościowe górnictwa węgla kamiennego. Wskutek wysokich cen węgla poprawiła się rentowność.

W górnictwie efekt inwestycji, a więc ewentualnego zwiększenia wydobycia, jest widoczny po półtora roku czy po dwóch latach. A sytuacja za dwa lata może być inna niż obecnie.

- Obecna sytuacja w górnictwie węgla kamiennego jest efektem sabotażu gospodarczego prowadzonego w ostatnich latach. Ten sabotaż polegał m.in. na zamykaniu kopalń. Cały czas jestem wciąż bardzo krytyczny i chyba zawsze tak zostanie, jeśli chodzi o kopalnię Krupiński, którą zamknięto za pieniądze budżetowe Skarbu Państwa. Dzisiaj zasypywane są szyby tej kopalni, a na rynku brakuje nam węgla - mówi Jarosław Zagórowski, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Nowe sytuacje. Wojna na Ukrainie zmieniła priorytety

Przyznaje, że sytuacja zmieniła się w sposób diametralny m.in. przez konflikt na Ukrainie.

- Gdybyśmy rozmawiali rok temu, to mówilibyśmy, że paliwem przejściowym od węgla do zielonej energii będzie gaz ziemny. Jak widać po cenach gazu, nie będzie on tym paliwem przejściowym, a więc następuje renesans górnictwa i renesans węgla jako paliwa, które daje nam bezpieczeństwo energetyczne - dodaje Jarosław Zagórowski.

W jego ocenie sytuacja jest o tyle dziwna, że Polska jako jedyny kraj w UE ma i eksploatuje własne zasoby węgla kamiennego, ale pomimo tego nie jest samowystarczalna.

- Ten brak wystarczalności to efekt polityki ostatnich lat: likwidacji kopalń i złego zarządzania tymi kopalniami. Jak popatrzymy na wszelkie wskaźniki wydajnościowe i efektywnościowe, to zobaczymy, że one się pogorszyły. Polepszyły się w ostatnim czasie wskaźniki związane z rentownością, ale to jest skutek bardzo wysokich cen węgla. Dobrze, że kopalnie dostały zastrzyk pieniędzy, bo dzięki temu będą mogły zainwestować, ale pamiętajmy, że w górnictwie efekt inwestycji, a więc ewentualnego zwiększenia wydobycia jest widoczny po półtora roku czy po dwóch latach - podkreśla Jarosław Zagórowski.

Wskazuje, że dzisiaj podjęte decyzje przyniosą efekt za dwa lata. A za dwa lata sytuacja może być całkiem inna.

Wysokie ceny energii napędzają w Polsce inflację

- Górnictwo i sektor energetyczny muszą być stabilnie zarządzane, a nie na zasadzie zarządzania interwencyjnego. To samo mamy na giełdzie energii: raz jest obowiązek sprzedaży energii na giełdzie, za chwilę go nie ma. Podobnie jest z energetyką wiatrową na lądzie: raz wiatraki się rozwijają, a za chwilę się nie rozwijają - dodaje Jarosław Zagórowski.

W jego ocenie efekt tego bałaganu mamy dzisiaj w postaci nieprawdopodobnie wysokich cen energii elektrycznej, które ciągną za sobą inflację.

- Jeśli w UE inflacja jest na poziomie ok. 8 proc., zaś w Polsce na poziomie prawie 18 proc., a za chwilę będzie 20 proc., to możemy sobie wprost powiedzieć, że efekt zarządzania sektorem energetycznym i górniczym mamy dzisiaj w kosztach - podsumowuje Jarosław Zagórowski.