Jastrzębska Spółka Węglowa pod presją. Ale ceny węgla pomagają

- Wzrost kosztów podstawowych materiałów i energii jest dla naszej spółki poważnym wyzwaniem. Drożeje większość materiałów i mediów energetycznych - i to zwykle wzrosty dwucyfrowe - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Tomasz Cudny wskazuje, że podstawowy materiał w górnictwie, czyli stal, której cena decyduje o koszcie nowych wyrobisk, zdrożała o około 50 proc. - w porównaniu do cen z końca 2021 roku.

Dostawcy argumentują podwyżki konfliktem zbrojnym na Ukrainie i niedoborem stali na rynku, zerwaniem łańcuchów logistycznych, wzrostem cen energii, kosztów pracy, a także obniżeniem wartości polskiej waluty w stosunku do euro i dolara.

- Z powodzeniem amortyzujemy jednak wzrost kosztów, stosując politykę cenową bazującą na rynkowych cenach naszego podstawowego produktu, czyli węgla koksowego - mówi Tomasz Cudny.

Jak ocenia pan obecną sytuację na rynku węgla koksowego i koksu oraz perspektywy?

- Rynek węgla koksowego i koksu w ostatnich kilku latach charakteryzuje się dużą zmiennością i nieprzewidywalnością.

Pomimo iż okresowe silne wzrosty i spadki koniunktury są wpisane w uwarunkowania rynkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to ostatni rok przejdzie do historii jako okres wyjątkowego natężenia nieprzewidywalnych zjawisk silnie wpływających na rynek.

Na co szczególnie warto tu zwrócić uwagę?

- Z problemami podażowymi węgla koksowego świat boryka się od połowy ubiegłego roku, a wojna w Ukrainie okresowo wzmocniła obawy rynkowe. Notowania węgla koksowego szybko powróciły jednak do poziomów sprzed wojny w Ukrainie, a ciągle występujące ograniczenia podażowe u głównych eksporterów utrzymują ceny węgli hard powyżej 250 dolarów.

Sankcje nałożone na Rosję wymuszają kolejną reorganizację globalnego rynku węgla koksowego. W Europie głównym zagrożeniem pozostaje groźba kryzysu energetycznego. Większość odbiorców Jastrzębskiej Spółki Węglowej należy do energochłonnych segmentów gospodarki.

Wszelkie zakłócenia dostaw i cen energii oraz gazu będą wpływać na ich poziom produkcji. Część europejskich hut, w obawie o rosnące koszty oraz spadek zamówień, podejmuje decyzje o czasowych wyłączeniach wielkich pieców.

Nie oznacza to jednak bezpośredniego przełożenia na zakupy węgla koksowego - koksownie zintegrowane w koncernach hutniczych z powodów technologicznych oraz ze względu na produkcję gazu koksowniczego ograniczają produkcję koksu w dużo mniejszym zakresie. Z tego względu nie obawiamy się o popyt na węgiel koksowy; mniejsze zapotrzebowanie może dotyczyć jednak koksu.

W obszarze handlowym problematycznym zjawiskiem dla funkcjonowania Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest ograniczenie produkcji stali w europejskim hutnictwie

Co jest obecnie największym problemem, jeżeli chodzi o działalność JSW?

- W obszarze handlowym problematycznym zjawiskiem dla funkcjonowania Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest ograniczenie produkcji stali w europejskim hutnictwie oraz zagrożenia logistyczne związane z obciążeniem portów i szlaków kolejowych przez konieczność zwiększenia importu zamorskiego węgla energetycznego.

Ograniczenie produkcji stali - a tym samym zapotrzebowania na koks - w Europie może zmusić JSW do zwiększenia sprzedaży zamorskiej koksu, gdzie świetnie sobie radzimy. Przypomnę, że w okresie pandemii wysyłki do Chin i Wietnamu pozwoliły, mimo drastycznego spadku zapotrzebowania w Unii, utrzymać produkcję koksu i zużycie węgli z JSW na wysokim poziomie.

Ograniczony dostęp do krajowych portów morskich może uniemożliwić zwiększenie eksportu koksu. Redukcja sprzedaży zamorskiej koksu, oprócz problemów koksowni, oznacza również problemy dla kopalń wynikające ze zmniejszenia zużycia węgla we własnych koksowniach.

Tymczasem zaostrzająca się konkurencja sprawia, że bardzo łatwo utracić rynki zbytu, zwłaszcza w perspektywie zmniejszenia zapotrzebowania na koks i węgiel koksowy w segmencie stalowym, wynikającego z wdrażania technologii Zielonego Ładu.

Jak przedstawia się kwestia dotycząca kopalni Jastrzębie-Bzie?

- W tej kopalni trwają intensywne prace związane z rozpoznaniem złoża w ramach aktualnie obowiązującej koncesji. To to drążenie wyrobisk chodnikowych w pięciu przodkach, co pozwoli na planowane uruchomienie dwóch ścian pod koniec 2023 roku.

Kluczowe decyzje związane z modelem funkcjonowania wspomnianej kopalni zostaną podjęte po zakończeniu trwających analiz bazy zasobowej, budowy geologicznej i otoczenia prawnego - w aspekcie realizacji założonego planu wydobycia i inwestycji w kopalni.

Ile węgla wydobędzie w tym roku JSW? Jakie są plany wydobywcze spółki na przyszły rok?

- 29 kwietnia tego roku zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę w sprawie wystąpienia siły wyższej związanej z wydarzeniami, do których doszło kilka dni wcześniej w kopalni Pniówek i w Ruchu Zofiówka. W związku z tym prognozujemy zmniejszenie produkcji węgla w naszych kopalniach w tym roku o ok. 400 tys. ton (w porównaniu do pierwotnego planu).

Szacujemy, że tamte tragiczne wydarzenia będą miały także wpływ na zmniejszenie produkcji węgla w przyszłym roku. Jednak wpływ ten, jak również ewentualny wpływ na lata kolejne, będzie możliwy do określenia po zakończeniu prac komisji powołanych przez Wyższy Urząd Górniczy dla zbadania przyczyn i okoliczności tych zdarzeń.

Czy wzrost cen materiałów, energii oraz usług jest znaczącym obciążeniem dla spółki?

- Wzrost kosztów podstawowych materiałów i energii jest dla naszej spółki, podobnie jak dla ogromnej większości polskich przedsiębiorców, poważnym wyzwaniem. Drożeje większość materiałów i mediów energetycznych - i to zwykle wzrosty dwucyfrowe.

Podstawowy materiał w górnictwie, czyli stal, której cena decyduje o koszcie nowych wyrobisk, zdrożała o około 50 proc. (w porównaniu do cen z końca 2021 roku). Dostawcy argumentują podwyżki konfliktem zbrojnym na Ukrainie i niedoborem stali na rynku, zerwaniem łańcuchów logistycznych, wzrostem cen energii, kosztów pracy, a także obniżeniem wartości polskiej waluty w stosunku do euro i dolara.

Z powodzeniem amortyzujemy jednak wzrost kosztów, stosując politykę cenową bazującą na rynkowych cenach naszego podstawowego produktu, czyli węgla koksowego. Prowadzona polityka handlowa pozwala nam na wykorzystanie obecnego potencjału rynku i uzyskiwanie cen, które w pełni rekompensują odnotowywane wzrosty kosztów.

Trend wzrostowy mediów energetycznych będzie miał charakter długoterminowy, dlatego strategiczne decyzje podejmowane przez zarząd pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu wzrostu cen na finanse spółki. Chodzi o realizację całego pakietu inwestycji środowiskowych, które doprowadzą między innymi do ograniczenia zużycia energii z zakupu, a zatem będzie to sprzyjało większej niezależności Jastrzębskiej Spółki Węglowej od coraz bardziej nieprzewidywalnego rynku energii.

Kilka kwestii znacząco wydłuża procedurę udzielenia koncesji wydobywczych, a w niektórych przypadkach - zwłaszcza nowych złóż - wręcz ją uniemożliwia

Czy JSW zamierza powiększać swoją bazę zasobową? Na co w tej kwestii należałoby teraz zwrócić szczególną uwagę?

- Prowadzenie działalności górniczej skutkuje wyczerpywaniem zasobów złóż węgla kamiennego. Stąd jednym z podstawowych czynników utrzymania zdolności produkcyjnych spółki jest zagospodarowanie nowych pokładów węgla zalegających na większych głębokościach w obszarach koncesyjnych istniejących kopalń, udostępnienie złóż na obszarach sąsiadujących z aktualnie prowadzoną działalnością wydobywczą oraz prowadzenie działalności w celu rozpoznawania nowych złóż.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie spółce utrzymania wielkości wydobycia wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard). Możliwość przemysłowego zagospodarowania złóż związana jest z uzyskaniem nowych koncesji wydobywczych lub zmianą już istniejących w zakresie terminu obowiązywania, zwiększenia terenu górniczego lub zmiany uzgodnionych i zawartych w koncesji wpływów od planowanej eksploatacji.

To zapewne obszar, w którym piętrzą się problemy.

- Kilka kwestii znacząco wydłuża procedurę udzielenia koncesji wydobywczych, a w niektórych przypadkach - zwłaszcza nowych złóż - wręcz ją uniemożliwia. Przede wszystkim należy tutaj wskazać na kwestie związane z opracowaniem raportów o uwarunkowaniach środowiskowych, uzyskaniem decyzji środowiskowych, będących często zaskarżanych przez społeczność lokalną i organizacje ekologiczne.

System prawny zezwala na wielokrotne, często nieuzasadnione, nieuzgadnianie wniosków koncesyjnych przez władze samorządowe.

Nie sposób nie wspomnieć także o polityce klimatycznej prowadzonej przez Unię Europejską, która - poprzez wprowadzanie wielu regulacji prawnych - ogranicza działalność spółek wydobywających surowce energetyczne, przede wszystkim węgiel.

To wszystko ma znaczący wpływ na prowadzoną przez nas działalność.