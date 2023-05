Jastrzębska Spółka Węglowa z niższym zyskiem, ale i tak powyżej oczekiwań

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej w I kw. 2023 roku wyniósł 1,268 mld zł wobec 1,84 mld zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Analitycy oczekiwali zysku na poziomie 1,13 mld zł.

Przychody grupy JSW wyniosły w pierwszym kwartale ponad 4,4 mld zł

EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, amortyzacją i odliczeniem odsetek) grupy JSW w I kwartale 2023 r. wyniósł 1,956 mld zł wobec 2,706 mld zł zysku EBITDA przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy oczekiwali wyniku EBITDA na poziomie 1,696 mld zł.

Przychody grupy JSW wyniosły w pierwszym kwartale ponad 4,4 mld zł (przed rokiem ponad 4,9 mld zł).

Zysk EBITDA segmentu węglowego w I kwartale wyniósł 2,038 mld zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego spółka miała EBITDA na poziomie 2,534 mld zł. Strata EBITDA segmentu Koks wyniosła 169,3 mln zł wobec 131,8 mln zł zysku przed rokiem. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 71,2 mln zł wobec 62,1 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 2,72 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 proc. w stosunku do tego okresu poprzedniego roku. Cena sprzedaży węgla koksowego spadła w I kwartale o 10,6 proc. rdr do 1.221,49 zł/t, a węgla do celów energetycznych wzrosła o 142,3 proc. rdr do 746,39 zł/t.

Produkcja węgla w I kwartale spadła o 10,5 proc. rdr do 3,4 mln ton. Produkcja węgla koksowego spadła o 6,9 proc. do 2,7 mln ton, a węgla do celów energetycznych spadła o 22,2 proc. rdr do 0,7 mln ton.

JSW: Sprzedaż węgla wyniosła 3,5 mln ton, wobec 4,1 mln ton rok wcześniej

Sprzedaż węgla wyniosła 3,5 mln ton (wobec 4,1 mln ton rok wcześniej), a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych wyniosła 2,5 mln ton (2,9 mln ton przed rokiem).

Produkcja koksu wyniosła 0,8 mln ton (0,9 mln ton rok wcześniej). Sprzedaż koksu wyniosła 0,8 mln ton (wobec 0,9 mln ton rok wcześniej).

Mining cash cost (gotówkowy koszt wydobycia węgla) ukształtował się w I kwartale na poziomie 2,161 mld zł, tj. 34 proc. wyższym rdr. Jednostkowy mining cash cost wyniósł 638,90 zł/t (wzrost o 49,2 proc. rdr).

Jastrzębska Spółka Węglowato największy w Polsce producent węgla koksowego i największa komercyjna grupa koksowni w Unii Europejskiej. Notowana na GPW od lipca 2011 roku. Największym udziałowcem jest Skarb Państwa, który posiada 55,2 proc. akcji spółki.