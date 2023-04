Jastrzębska Spółka Węglowa zanotowała spadek produkcji węgla i koksu

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w I kwartale 2023 r. wyprodukowała 3,38 mln ton węgla ogółem, a koksu 0,77 mln ton, co w porównaniu do I kwartału 2022 r. oznacza spadek produkcji węgla ogółem o 10,2 proc., a koksu o 11,7 proc.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) przekazał informacje dotyczące działalności operacyjnej grupy kapitałowej JSW za I kwartał 2023 r.

Produkcja węgla koksowego w I kwartale 2023 r. o 7 proc. mniejsza niż przed rokiem

Grupa JSW w I kwartale 2023 r. wyprodukowała 3,38 mln ton węgla ogółem, a koksu 0,77 mln ton.

Produkcja węgla ogółem I kwartale 2023 r. na poziomie 3,38 mln ton oznacza, że była mniejsza niż w IV kwartale 2022 r. o 2,5 proc., a w porównaniu do I kwartału 2022 r. niższa o 10,2 proc.

W I kwartale 2023 r., licząc rok do roku, mniejsza była zarówno produkcja węgla koksowego, jak i energetycznego.

Produkcja węgla koksowego w I kwartale 2023 r. wyniosła około 2,66 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kwartału 2022 r. o 3,8 proc., a w stosunku do I kwartału 2022 r. mniejsza o około 7 proc.

Natomiast produkcja węgla do celów energetycznych w I kwartale 2023 r. wyniosła 0,72 mln ton i była wyższa w porównaniu do IV kwartału 2022 r. o 2,5 proc., a w stosunku do I kwartału 2022 r. mniejsza o 20,3 proc.

Cena węgla energetycznego sprzedanego w I kwartale 2023 r. o 17 proc. większa niż w poprzednim kwartale

Grupa JSW w I kwartale 2023 r. wyprodukowała 0,77 mln ton koksu, co oznacza, że ta produkcja była wyższa w porównaniu do IV kwartału 2022 r. o 14,3 proc., a w stosunku do I kwartału 2022 r. mniejsza o około 11,7 proc.

JSW podała, że szacowana średnia cena zł/t węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w I kwartale 2023 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o około 2 proc., a po przeliczeniu na dolary, wg średniego kursu Narodowego Banku Polski z danego kwartału, wzrost wyniósł około 7 proc.

Natomiast, jak podano, średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w I kwartale 2023 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o około 17 proc.

JSW podała także, że średnia cena kontraktowa koksu ogółem zł/t, sprzedanego przez grupę JSW w I kwartale 2023 r. spadła o około 7 proc. w stosunku do IV kwartału 2022 r., a w przeliczeniu na dolary, wg średniego kursu NBP z danego kwartału, spadek wyniósł około 1 proc.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

Największym akcjonariuszem JSW, dysponującym nieco ponad 55 proc. głosów na walnym zgromadzeniu firmy, jest polski Skarb Państwa.