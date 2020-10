Jastrzębska Spółka Węglowa zwiększyła produkcję węgla

Po kryzysowym drugim kwartale tego roku, kiedy Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) najbardziej odczuwała skutki pandemii koronawirusa, w trzecim kwartale spółka zwiększyła produkcję i sprzedaż węgla koksowego i koksu. Natomiast cena węgla koksowego spadła z kwartału na kwartał o ok. 18 proc.

We wtorek jastrzębska spółka opublikowała wyniki produkcyjne za trzeci kwartał tego roku, kiedy kopalnie JSW wydobyły 3,95 mln ton węgla - blisko 52 proc. więcej niż w drugim kwartale br. i ok. 2,5 proc. więcej niż w trzecim kwartale rok wcześniej.

Około 2,98 mln ton produkcji stanowił w trzecim kwartale węgiel koksowy, w którym specjalizuje się JSW - kopalnie wydobyły go ponad 42 proc. więcej niż w kryzysowym drugim kwartale tego roku i ok. 8,2 proc. więcej niż w trzecim kwartale przed rokiem.

Węgla energetycznego między lipcem a wrześniem kopalnie JSW wydobyły niespełna 1 mln ton - to ok. 92,5 proc. więcej niż w poprzednim kwartale, ale niespełna 12 proc. mniej niż w trzecim kwartale 2019 r.

Sprzedaż węgla ogółem osiągnęła w trzecim kwartale roku niespełna 3,7 mln ton i była o 24,1 proc. wyższa niż w drugim kwartale oraz ok. 11 proc. wyższa niż w trzecim kwartale rok temu. 69 proc. sprzedanego przez JSW węgla trafiło do odbiorców zewnętrznych, a pozostała część - głównie do własnych koksowni Grupy JSW.

Produkcja koksu wzrosła w trzecim kwartale o 16,6 proc. wobec kwartału poprzedzającego oraz o 8,1 proc. wobec trzeciego kwartału 2019. Od lipca do września koksownie JSW wytworzyły 0,85 mln ton koksu, a sprzedały 1 mln ton tego produktu - ponad 54 proc. więcej niż w drugim kwartale i ok. 34,8 proc. więcej niż w trzecim kwartale zeszłego roku.

W trzecim kwartale szacowana średnia cena węgla koksowego sprzedanego przez JSW odbiorcom zewnętrznym spadła w odniesieniu do poprzedniego kwartału o ok. 18 proc., a w przeliczeniu na dolary - o ok. 11 proc. Natomiast średnia cena koksu spadła z kwartału na kwartał o ok. 13 proc., zaś w przeliczeniu na dolary o ok. 6 proc.