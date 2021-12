Jastrzębski Węgiel ma umowę w sprawie kreowania siatkarskich talentów

W piątek 10 grudnia w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się wydarzenie Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Punktem kulminacyjnym było podpisanie umowy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, w oparciu o którą utworzony będzie system Centralnych Akademickich Ośrodków Siatkarskich, a Jastrzębski Węgiel w ramach prowadzonej Akademii Talentów będzie jednym z elementów tego systemu.

Z kolei wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik podkreślał elementy śląskości w tym całym przedsięwzięciu. - Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla to śląski produkt, który jest pokazywany w całej Polsce na dowód tego, jak bardzo pod względem kulturowym i cywilizacyjnym jest rozwinięty nasz region. W imieniu Ministerstwa Aktywów Państwowych deklarujemy pomoc i wsparcie dla tego pomysłu - wskazał Pyzik.Ryszard Czarnecki, członek prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyznał, że warto skupić się na konkretnej pracy, by pomysł nie tylko mieć, ale i umieć go wcielić w życie. Do tego potrzeba człowieka, który umie to zrobić.- Dobrze się stało, że Adam Gorol kilka lat temu przejął stery w tym klubie. On ma wizję, serce i pragmatyczne podejście. To wszystko składa się na to, że Akademia Talentów robi dziś milowy krok naprzód - ocenił Ryszard Czarnecki.Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej podkreślał, jak wielu siatkarzy wychowała Akademia Talentów w ciągu dziewięciu lat swojej działalności. - To rzesze młodych siatkarzy. Nasza reprezentacja wie, że za jej plecami stoi silna konkurencja. To wymusza stałe podnoszenie swoich umiejętności, co jest dla niej z korzyścią - podkreślał przedstawiciel strategicznego partnera klubu, czyli Jastrzębskiej Spółki Węglowej.Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Weglowej, będąca strategicznym partnerem siatkarskiego klubu, jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali.Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.