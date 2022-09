Jedyna taka dyspozytornia kopalni w Polsce. Bogdanka stawia na innowacje

- Na świecie takie systemy już istnieją. W Australii centra dowodzenia są zlokalizowane w siedzibach firm, a połączone są z kopalniami, które oddalone są o 400 km - mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Łukasz Herezy, dyrektor ds. innowacji w Lubelskim Węglu Bogdanka.

Po wielu miesiącach przygotowań Lubelski Węgiel Bogdanka ogłosił przetarg na monitoring załogi, materiału i środku transportu , który materiał wozi .

Kopalnia za pomocą algorytmu chce przewidywać możliwość wystąpienia awarii. Ma jej w tym pomóc system, który już dziś pozwala na monitorowanie stanu najważniejszych urządzeń. Tworząc pewnego rodzaju "historię" pracy maszyn, system pozwoli określić czas, w którym poszczególne elementy powinny być wymienione, by nie doszło do awarii - a to wszystko w jednym punkcie "dowodzenia".

- Maszyny górnicze już od dawna posiadają szereg sensorów, czujników, które mierzą parametry pracy. Natomiast one prezentowane były w systemach producenckich. My mieliśmy do nich dostęp oczywiście, ale to się odbywało albo z pulpitu, który był na maszynie, albo w ograniczonym zakresie w komputerach. Natomiast wszystkie te elementy, wszystkich maszyn, wszystkich producentów zostały skupione w jednym i tam są ze sobą korelowane. Dzięki temu widzimy, jak poszczególne parametry pracy wpływają na trwałość naszych maszyn i urządzeń, a to się oczywiście przekłada na proces produkcyjny - tłumaczy Łukasz Herezy, dyrektor ds. innowacji w Lubelskim Węglu Bogdanka.

Automatyzacja kopalni będzie ewolucją, a nie rewolucją. Pracy dla ludzi nie zabraknie

Spółka za pomocą nowoczesnej dyspozytorni i wykorzystywanego systemu chce także pracować kompleksem strugowym w pełnej automatyce. Na początku nie będzie to jednak eksploatacja przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, a w przerwach pomiędzy tym, kiedy zmieniają się pracownicy. To około 20 minut bez obsługi, przy obecnej technologii pozwoli to na postęp o około 0,7 metra.

- System ABB ability jest już wprowadzony. Mamy już monitorowane trzy kompleksy ścianowe kombajnowe, natomiast chcemy włączać kolejne kompleksy strugowe i przodkowe. Obecnie mamy skorelowane tylko dane z kompleksów kombajnowych, dlatego jeszcze dużo pracy nas czeka. To jest kolejnym etapem naszego wdrożenia, a tym pośrednim jest właśnie budowa dyspozytorni, czyli tego miejsca, gdzie będziemy mogli zarządzać procesem - podkreśla Łukasz Herezy.

Automatyzacja kopalni będzie jednak ewolucją, a nie rewolucją - zapewnia dyrektor ds. innowacji w LW Bogdanka i uspokaja, że sytuacji, w której maszyna zastąpi pracowników, szybko nie będzie.

- Nie da się zastąpić człowieka, musi przyjść i skorygować maszynę, ponieważ ona nie jest się w stanie sama skorygować. Nie ma systemów, które by rozpoznawały dokładnie, co ta maszyna urabia i to sprawia pewien problem - zapewnia Herezy.

Inwestycja w innowacje to inwestycja w bezpieczeństwo kopalni

Po wielu miesiącach przygotowań LW Bogdanka ogłosiła przetarg na monitoring załogi, a także na monitoring materiału i środku transportu, który materiał wozi. System pozwoli między innymi dokładnie określić, gdzie w danej chwili znajdują się pracownicy, co ma poprawić bezpieczeństwo na kopalni. Zgodnie z planem taki system ma zostać wprowadzony w ciągu dwóch lat.

- To nie jest tak, że te systemy istnieją, można je kupić i implementować do spółki.U nas taki monitoring będzie wdrażany. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo załogi, by w momencie, kiedy nastąpi zdarzenie nieprzewidziane, móc sprawdzić, ile osób w danym rejonie jest i czy wszystkie z tego rejonu nam się wycofały. Ta druga część związana z monitoringiem maszyn transportu pozwoli na dodatnie NPV takiego projektu - zaznacza Łukasz Herezy.