Jerzy Buzek: 5 mld euro na wsparcie górniczych regionów to za mało

Zależy nam na tym, by uczestniczyć w transformacji energetycznej. Przez najbliższe 7 lat 41 regionów węglowych będzie otrzymywać 5 mld euro na pomoc w transformacji energetycznej. Ale to za mało, musimy walczyć o więcej – powiedział w Brukseli europoseł Jerzy Buzek na konferencji Komitetu Regionów PE „Coal regions in transition”, która odbyła się podczas Tygodnia Regionów.