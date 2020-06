Jerzy Buzek: węgiel koksowy to surowiec strategiczny dla UE

W 2017 r. na liście surowców krytycznych UE udało się umieścić węgiel koksujący. Obecnie trwają prace nad nową listą. Staramy się o to, aby także tym razem znalazł się na niej węgiel koksujący - mówi WNP.PL Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego.

- Przede wszystkim z łatwiejszym dostępem, na bardzo korzystnych warunkach, do środków na działania prorozwojowe z banków i innych instytucji finansowych, na czele z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. A to z kolei oznacza potencjalną większą konkurencyjność firmy, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, nowe miejsca pracy i lepsze perspektywy na przyszłość.- W większości niezwykle pozytywnie – zwłaszcza, gdy zaczynają rozumieć, że węgiel energetyczny, od którego staramy się w Unii Europejskiej – i słusznie – stopniowo odchodzić, to coś zupełnie innego niż węgiel koksujący. Ważne jest też powiązanie tego surowca z przemysłem stalowym, obecnym w niemal każdym kraju unijnym – od Hiszpanii i Włoch zaczynając, przez Francję i Niemcy, aż po Belgię, Austrię czy Rumunię. Integracja europejska zaczęła się od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali właśnie – i nie był to przypadek.